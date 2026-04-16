YouTube cho phép tắt hoàn toàn video ngắn

YouTube vừa âm thầm giới thiệu tính năng cho phép người dùng tắt hoàn toàn video ngắn (Shorts) trong ứng dụng. Cụ thể, người dùng có thể đặt giới hạn số lượng video ngắn trong nguồn cấp dữ liệu về 0.

Người dùng giờ đây có thể giới hạn thời gian xem Shorts trên YouTube ẢNH: GOOGLE

Một trang hỗ trợ mới từ Google xác nhận tính năng mới đã được triển khai cho tất cả người dùng trên thiết bị di động. Để truy cập, người dùng cần nhấn vào hồ sơ cá nhân, chọn Cài đặt (nút bánh răng), sau đó chọn Quản lý thời gian và cuối cùng là Giới hạn xem trang Shorts. Tính năng này cho phép người dùng giới hạn thời gian xem các video ngắn, với tùy chọn từ vài giờ đến 0 phút, tức là chặn hoàn toàn nguồn cấp dữ liệu Shorts.

Người dùng YouTube vẫn có thể 'phá luật'

Khi đạt đến giới hạn, YouTube sẽ hiển thị thông báo rằng nguồn cấp dữ liệu Shorts của người dùng đã bị tạm dừng. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể bỏ qua thông báo này và tiếp tục cuộn, cho thấy rằng giới hạn thực chất chỉ là một gợi ý chứ không phải là một rào cản thực sự. Tuy nhiên, đối với phụ huynh quản lý tài khoản của con trẻ qua Family Link, bộ đếm thời gian không thể tắt, do đó trẻ sẽ thực sự bị ngắt kết nối.

Hiện tại, tính năng này chỉ có sẵn trên thiết bị di động, trong khi người dùng máy tính để bàn vẫn cần sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt để xem Shorts. Ngoài ra, tính năng cũng triển khai dần đến người dùng, ví dụ khi thử làm theo hướng dẫn, khoảng thời gian giới hạn thấp nhất là 15 phút.

Mặc dù YouTube đã đầu tư nhiều vào định dạng video ngắn từ khi ra mắt vào năm 2020, việc không công bố chính thức về Shorts có thể cho thấy sự nhạy cảm của công ty đối với vấn đề sức khỏe kỹ thuật số. Bằng cách tích hợp tùy chọn "0 phút", YouTube có thể đáp ứng yêu cầu về sức khỏe kỹ thuật số mà không khuyến khích người dùng rời bỏ Shorts.

Trong thực tế, nhiều người thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy của các video ngắn trên YouTube, đặc biệt là làn sóng phim ngắn "tổng tài" xuất hiện ngày càng nhiều. Hy vọng tính năng mới sẽ giúp người dùng tránh sa đà vào các video ngắn như hiện nay.