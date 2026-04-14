Sai lầm khiến người dùng YouTube Premium trả phí đắt hơn 30%

Nếu đang trả 105.000 đồng/tháng cho YouTube Premium, bạn nằm trong số nhiều người phải chi trả thêm một khoản tiền không cần thiết để xem video không có quảng cáo. Nguyên nhân là do các giao dịch mua hàng qua App Store phải chịu mức phí hoa hồng lên tới 30% và nhiều ứng dụng thường chuyển khoản phí này vào giá cuối cùng.

Người dùng iPhone/iPad đang trả nhiều hơn 26.000 đồng mỗi tháng cho gói YouTube Premium chỉ vì phí hoa hồng 30% ẢNH: K. VĂN

Cụ thể, người dùng YouTube Premium trên iPhone hoặc iPad đang phải trả khoảng 105.000 đồng mỗi tháng so với mức giá trực tiếp từ YouTube là 79.000 đồng mỗi tháng. Nếu không thấy thông tin về khoản phí bổ sung này trong quá trình đăng ký, đó có thể là do Apple đã cố tình hạn chế thông tin.

YouTube rất nghiêm ngặt về những gì ứng dụng được phép thông báo trong quá trình đăng ký, và một trong những điều cấm kỵ lớn nhất là hướng khách hàng đến các lựa chọn thay thế rẻ hơn. Đây là lý do dẫn đến một số vụ kiện nhằm vào Apple, bao gồm cả với các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu và Epic Games.

Người dùng YouTube Premium nên làm gì?

Nếu đã đăng ký YouTube Premium với mức phí cao nói trên, người dùng iPhone có thể hủy đăng ký dịch vụ qua App Store, sau đó truy cập trực tiếp vào trang web YouTube để đăng ký lại. Thao tác này sẽ giúp người dùng tránh hoàn toàn khoản phí hoa hồng, ngay cả khi họ sử dụng iPhone hoặc iPad. Đăng ký sẽ tiếp tục cho đến hết kỳ thanh toán, vì vậy người dùng có thể chuyển đổi mà không mất quyền truy cập.

Đối với người dùng Android, do YouTube thuộc sở hữu của Google, họ không phải trả mức giá cao hơn khi đăng ký. Tuy nhiên, đối với các gói đăng ký khác ngoài ứng dụng của Google, người dùng vẫn phải chịu mức phí 30% khi đăng ký qua cửa hàng Google Play. Tất cả ứng dụng có mô hình đăng ký đều phải chịu khoản phí này, vì vậy người dùng nên kiểm tra xem mình có bất kỳ đăng ký nào khác qua App Store hay không.

Lưu ý, không phải tất cả ứng dụng đều cung cấp tùy chọn đăng ký trực tuyến, nhưng hầu hết đều có và thường không tính phí hoa hồng. Trong một số trường hợp, như Spotify và Netflix, không có cách nào để đăng ký thông qua ứng dụng. Với thương hiệu mạnh, các dịch vụ này có thể chấp nhận mất doanh thu tiềm năng từ người dùng tải xuống ứng dụng trên iOS.