Hé lộ thứ đang chiếm tới 95% bộ nhớ điện thoại Android

Chiếc điện thoại Android bỗng nhiên liên tục hiện thông báo bộ nhớ chạm ngưỡng giới hạn. Kéo theo đó là một chuỗi hệ lụy khó chịu như máy bắt đầu giật lag, ứng dụng phản hồi chậm chạp, các tiến trình chạy ngầm ì ạch.

Hầu hết chúng ta đều đổ cho kho ảnh và video. Thế nhưng, các chuyên gia công nghệ cảnh báo rằng có một thế lực ngầm tinh vi hơn nhiều đang âm thầm nuốt chửng hàng chục gigabyte (GB) bộ nhớ: Sự bùng nổ của ứng dụng rác và 'bẫy' bộ nhớ đệm (cache).

Mạng xã hội lại là những thứ 'ngốn' dung lượng lớn nhất

Bạn có biết vì sao khi lướt TikTok, Instagram hay Facebook, video và hình ảnh luôn hiển thị mượt mà không độ trễ? Để làm được điều đó, các ứng dụng này liên tục chạy ngầm, tự động tải trước nội dung và lưu trữ chúng vào một phân vùng gọi là bộ nhớ đệm.

Hậu quả là trong khi bạn lướt mạng xã hội, thì bộ nhớ đệm của các ứng dụng này đang phình to ra một cách chóng mặt, âm thầm 'ngốn' sạch dung lượng máy.

Bên cạnh đó, thói quen 'tích trữ' ứng dụng cũng là một sai lầm chí mạng. Những tựa game cũ đã bỏ xó cả năm trời, những ứng dụng mua sắm, nhắn tin hiếm khi chạm vào... tất cả chúng vẫn liên tục kéo các bản cập nhật và tệp chạy ngầm về máy, biến chiếc điện thoại thành một 'bãi rác công nghệ' đúng nghĩa.

Cách làm chủ lại không gian lưu trữ trên điện thoại Android

Nhưng có một vấn đề là hệ điều hành Android hiện tại có ít công cụ tự động để xử lý triệt để những dữ liệu thừa thãi này. Cách duy nhất để 'cứu' chiếc điện thoại là phải chủ động thực hiện 3 bước tinh giản thông minh sau:

Xóa bỏ ứng dụng ít sử dụng : Hãy mở ngăn chứa ứng dụng xóa ngay những tựa game, ứng dụng đã không mở trong 6 tháng qua. Đừng quá đắn đo, nếu cần bạn hoàn toàn có thể tải lại chúng bất cứ lúc nào.

: Hãy mở ngăn chứa ứng dụng xóa ngay những tựa game, ứng dụng đã không mở trong 6 tháng qua. Đừng quá đắn đo, nếu cần bạn hoàn toàn có thể tải lại chúng bất cứ lúc nào. Gộp ứng dụng vào trình duyệt : Thay vì tải riêng lẻ ứng dụng cho Facebook, Reddit, Shopee... hãy truy cập chúng thông qua Google Chrome hoặc các trình duyệt web. Bạn sẽ tiết kiệm được một khoảng trống khổng lồ cho hệ thống.

: Thay vì tải riêng lẻ ứng dụng cho Facebook, Reddit, Shopee... hãy truy cập chúng thông qua Google Chrome hoặc các trình duyệt web. Bạn sẽ tiết kiệm được một khoảng trống khổng lồ cho hệ thống. Thay đổi quy trình làm việc: Thay vì dùng 3 ứng dụng riêng biệt cho ghi chú, nhắc nhở và quản lý công việc, hãy gộp tất cả vào nền tảng duy nhất như Google Keep hoặc Notion.

Cuối cùng, hãy vào phần cài đặt ứng dụng và tiến hành xóa bộ nhớ đệm (Clear Cache) của các ứng dụng xem video và mạng xã hội. Chỉ riêng hành động này thôi có thể lập tức lấy lại hàng chục GB bộ nhớ bị chiếm dụng, giúp chiếc điện thoại Android ngay lập tức lấy lại phong độ, chạy mượt mà và nhạy bén như lúc mới mua.