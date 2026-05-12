Chấm trắng trên điện thoại Android báo hiệu điều gì?

Thanh trạng thái trên điện thoại Android cung cấp nhiều thông tin hữu ích, bao gồm dung lượng pin, trạng thái kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu di động, thời gian và các thông báo chưa đọc như tin nhắn hoặc cuộc gọi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến một biểu tượng đặc biệt xuất hiện trên thanh trạng thái: chấm trắng.

Người dùng hãy yên tâm khi thấy thanh thông báo hiển thị chấm màu trắng ẢNH: SLASHGEAR

Chấm trắng thường xuất hiện ở góc trên bên trái hoặc bên phải của thanh thông báo. Khi nhìn thấy biểu tượng này, người dùng không nên quá lo lắng, bởi nó chỉ đơn giản cho biết rằng có thêm thông báo mà không đủ chỗ hiển thị trên màn hình. Điều đó có nghĩa người dùng có thể có nhiều thông báo từ các ứng dụng đã tải xuống và chấm trắng là cách để thông báo cho họ về điều đó.

Cách loại bỏ chấm trắng trên màn hình điện thoại

Trong trường hợp muốn loại bỏ chấm trắng hiển thị trên điện thoại Android, người dùng có thể thực hiện một trong những cách sau:

Xóa tất cả thông báo: Mở khóa điện thoại, vuốt xuống để hiển thị thông báo và chọn "Xóa tất cả". Thao tác này sẽ xóa tất cả thông báo đang hoạt động, bao gồm cả chấm trắng.

Xóa từng thông báo: Người dùng có thể chọn từng thông báo để mở ứng dụng hoặc vuốt để loại bỏ nó. Lưu ý rằng một số tùy chọn có thể yêu cầu điện thoại được cập nhật lên Android 10 trở lên.

Cài đặt thông báo: Truy cập vào cài đặt thông báo của Android để điều chỉnh cách hiển thị thông báo trên màn hình khóa hoặc thanh trạng thái. Các tùy chọn này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng loại điện thoại.

Ngoài chấm trắng, thanh trạng thái còn có nhiều biểu tượng khác, như Wi-Fi, chế độ máy bay và dữ liệu di động. Người dùng có thể kiểm soát thông báo cho từng ứng dụng đã tải xuống trong cài đặt của điện thoại. Việc quản lý thông báo sẽ giúp người dùng giảm thiểu sự xuất hiện của chấm trắng và giữ cho thanh trạng thái gọn gàng hơn.