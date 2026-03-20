Thói quen nhỏ giúp điện thoại Android luôn chạy mượt mà

Việc tắt nguồn điện thoại có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, đặc biệt đối với những ai thường lo lắng về việc bỏ lỡ cuộc gọi, tin nhắn quan trọng hay thông báo từ mạng xã hội. Tuy nhiên, việc tắt nguồn điện thoại Android định kỳ là cần thiết để tránh những vấn đề nghiêm trọng như rò rỉ bộ nhớ và các rủi ro bảo mật khác.

Không chỉ giúp điện thoại Android chạy mượt mà hơn, thao tác khởi động lại cũng giúp thiết bị bảo mật tốt hơn ẢNH: AFP

Mặc dù điện thoại Android được thiết kế để hoạt động liên tục, nhưng giống như bất kỳ thiết bị điện tử nào khác, nó cũng cần được nghỉ ngơi. Việc tắt nguồn ít nhất một lần mỗi tuần không chỉ giúp điện thoại hoạt động ổn định hơn mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Lịch khởi động lại điện thoại Android thế nào là đúng?

Khi người dùng chỉ nhấn nút nguồn để đưa điện thoại vào chế độ ngủ, thiết bị vẫn tiếp tục nhận thông báo và hoạt động ngầm, từ đó có thể dẫn đến rò rỉ bộ nhớ và làm giảm hiệu suất.

Đặc biệt, việc để điện thoại luôn bật có thể tạo cơ hội cho tin tặc tấn công. Một trong những phương thức tấn công phổ biến là xâm nhập từ từ vào hệ thống thông qua cuộc gọi hoặc tin nhắn, từ đó tiếp cận dữ liệu quan trọng. Tắt nguồn điện thoại sẽ giúp thiết lập lại các điểm truy cập dữ liệu, từ đó ngăn chặn các cuộc tấn công này.

Tuy nhiên, người dùng không cần phải tắt nguồn điện thoại mỗi ngày, bởi chỉ cần thực hiện điều này một lần mỗi tuần là đủ để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Khi tắt nguồn và khởi động lại, các ứng dụng sẽ được dừng lại, lỗi rò rỉ bộ nhớ sẽ được khắc phục và các tệp tin không cần thiết được xóa. Hoạt động này không chỉ giúp điện thoại mượt mà hơn mà còn bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa tiềm tàng.