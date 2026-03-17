Ứng dụng di động giúp nam giới cải thiện khả năng tình dục

Kiến Văn
17/03/2026 11:11 GMT+7

Một thử nghiệm lâm sàng cho thấy ứng dụng này có thể giúp nam giới kéo dài thời gian quan hệ và cải thiện sự tự tin tình dục.

Theo nghiên cứu mới được công bố bởi Hiệp hội Niệu khoa châu Âu (EAU), một ứng dụng di động có tên Melonga đã cho thấy khả năng giúp nam giới kéo dài thời gian quan hệ tình dục, đặc biệt là trong việc điều trị xuất tinh sớm. Các nhà nghiên cứu cho biết trong thông cáo báo chí rằng Melonga đã cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát xuất tinh và sự tự tin về tình dục trong một nghiên cứu lâm sàng.

Ứng dụng di động có thể giúp nam giới kéo dài thời gian quan hệ mà không cần dùng thuốc

Những phát hiện này đến từ nghiên cứu CLIMACS, thử nghiệm ứng dụng Melonga như liệu pháp tự hướng dẫn cho nam giới gặp phải tình trạng xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm là một trong những vấn đề sức khỏe tình dục phổ biến với khoảng 30% nam giới bị ảnh hưởng, tuy nhiên nhiều người vẫn ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp y tế do xấu hổ hoặc kỳ thị. Melonga được thiết kế như một lựa chọn kín đáo, cho phép người dùng học các kỹ thuật hành vi tương tự như trong liệu pháp lâm sàng ngay tại nhà.

Thay vì sử dụng thuốc, ứng dụng Melonga hoạt động bằng cách tập trung vào các khía cạnh tâm lý và hành vi của xuất tinh sớm. Nó cung cấp nội dung giáo dục, bài tập chánh niệm, kỹ thuật nhận thức hành vi và các phương pháp luyện tập thể chất giúp nam giới nhận biết mức độ hưng phấn và kiểm soát sự kích thích.

Một số bài tập còn bao gồm kỹ thuật "bắt đầu-dừng", giúp người dùng tạm dừng kích thích trước khi đạt cực khoái. Những kỹ thuật này được phát triển bởi một nhóm bác sĩ tiết niệu, chuyên gia tình dục và nhà tâm lý học từ nhiều quốc gia như Đức, Phần Lan, Bỉ và Mỹ nhằm nâng cao nhận thức về sự hưng phấn và xây dựng sự tự tin trong quan hệ tình dục.

Nghiên cứu CLIMACS đã thu hút 80 nam giới không có bệnh nền nào khác tham gia vào chương trình kéo dài 12 tuần. Những người tham gia được yêu cầu theo dõi thời gian từ khi dương vật thâm nhập âm đạo đến khi xuất tinh bằng đồng hồ bấm giờ, đồng thời hoàn thành các bảng câu hỏi về trải nghiệm tình dục và sức khỏe của họ.

Kết quả cho thấy, sau 3 tháng, thời gian quan hệ của những người sử dụng ứng dụng đã tăng từ 61 giây lên khoảng 125 giây, tức là gấp đôi thời gian. Trong khi đó, nhóm đối chứng (không nhận sự can thiệp bởi ứng dụng) hầu như không có sự cải thiện nào.

Ngoài việc kéo dài thời gian quan hệ, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận sự cải thiện về sự tự tin, sự hài lòng trong mối quan hệ và sức khỏe tình dục nói chung ở người dùng ứng dụng. Đặc biệt, 22% người tham gia cho biết họ không còn bị xuất tinh sớm sau khi hoàn thành chương trình. Những phát hiện này cho thấy liệu pháp dựa trên smartphone có thể trở thành một giải pháp kín đáo và hiệu quả cho các vấn đề sức khỏe nhạy cảm, mặc dù cần thêm các nghiên cứu lớn hơn để xác nhận kết quả.

