Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Kỷ lục mới với pin mặt trời dẻo 'sống khỏe' sau 2.000 giờ phơi nắng

Phong Đỗ
Phong Đỗ
02/03/2026 17:37 GMT+7

Bước tiến lịch sử của pin mặt trời hữu cơ vừa được xác lập khi duy trì 97% hiệu suất sau 2.000 giờ.

Mặc dù pin mặt trời polymer (PSC) sở hữu những ưu điểm vượt trội như trọng lượng nhẹ, tính linh hoạt cao và chi phí sản xuất thấp, nhưng từ lâu chúng vẫn bị kẹt lại trong phòng thí nghiệm do độ bền kém và hiệu suất không ổn định. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất từ Đại học Công nghệ Vũ Hán (Trung Quốc) vừa thay đổi hoàn toàn cuộc chơi này.

Công nghệ mới giúp pin mặt trời siêu ổn định

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng Matter cho thấy một kết quả kinh ngạc khi loại pin mặt trời hữu cơ mới không chỉ đạt hiệu suất chuyển đổi năng lượng (PCE) ấn tượng 19,1%, mà còn duy trì được tới 97% 'phong độ' sau 2.000 giờ hoạt động liên tục ngoài trời.

Kỷ lục mới với pin mặt trời dẻo 'sống khỏe' sau 2.000 giờ phơi nắng - Ảnh 1.

Pin mặt trời polymer duy trì 97% hiệu suất sau 2.000 giờ tiếp xúc với không khí

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INTERESTING ENGINEERING

Bằng cách pha trộn các phân tử nhỏ (small-molecule) vào ma trận polymer, nhóm nghiên cứu đã:

  • Gỡ rối chuỗi polymer: Giúp các phân tử sắp xếp trật tự và chặt chẽ hơn.
  • Giảm khoảng trống: Tạo ra các đường dẫn hiệu quả cho việc vận chuyển điện tích.
  • Tăng cường độ bền: Khắc phục các liên kết yếu trong cấu trúc phân tử, giúp pin chịu được tác động của ánh sáng và nhiệt độ cao.

Ông Tao Wang, đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ với tờ PV Magazine: "Chiến lược đơn giản này đồng thời tạo ra các lộ trình vận chuyển điện tích hiệu quả và giảm thể tích tự do trong lớp quang năng. Các thiết bị thu được giữ lại 97% hiệu suất ban đầu sau 2.000 giờ hoạt động trong không khí, với tuổi thọ có thể vượt quá 100.000 giờ".

Con số 100.000 giờ là một cột mốc mang tính bước ngoặt, đưa pin mặt trời polymer tiến gần hơn bao giờ hết tới việc thương mại hóa hàng loạt.

Khác với các tấm pin silicon cứng nhắc và nặng nề trên mái nhà, khả năng ứng dụng thực tế của pin mặt trời polymer dẻo vô cùng rộng, khi có thể được tích hợp vào:

  • Thiết bị đeo thông minh: Quần áo hoặc ba lô tự sạc điện.
  • Kính xây dựng: Biến cửa sổ các tòa nhà cao tầng thành máy phát điện.
  • Hệ thống năng lượng phân tán: Cung cấp điện cho các khu vực vùng sâu vùng xa với chi phí lắp đặt cực thấp.

Tin liên quan

Đột phá pin mặt trời có thể tạo điện từ mưa rơi và ánh nắng

Đột phá pin mặt trời có thể tạo điện từ mưa rơi và ánh nắng

Bước ngoặt mới trong ngành năng lượng với loại pin mặt trời có thể 'thách thức' cả trời mưa.

Khám phá thêm chủ đề

Pin mặt trời dẻo Hiệu suất công nghệ năng lượng sạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận