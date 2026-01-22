Smartphone với pin thể rắn sạc 5 phút, dùng 5 ngày sắp thành hiện thực

Theo PhoneArena, giấc mơ về một chiếc smartphone chỉ cần sạc một lần vào đầu tuần và sử dụng đến tận cuối tuần đang dần hiện hữu. Những đột phá mới nhất về công nghệ pin thể rắn (solid-state battery) từ công ty Donut Labs đang hứa hẹn phá vỡ 'nút thắt cổ chai' lớn nhất của giới công nghệ.

Khi pin không còn kìm hãm công nghệ

Trong nhiều năm qua, công nghệ pin luôn bị xem là mắt xích yếu nhất. Smartphone ngày càng mạnh nhưng pin chỉ trụ được một ngày; xe điện chạy vài trăm km đã phải dừng lại sạc hàng giờ. Tuy nhiên, mọi thứ sắp thay đổi.

Tại triển lãm CES (Triển lãm công nghệ và điện tử tiêu dùng ở Mỹ) vừa qua, Donut Labs đã trình làng một nguyên mẫu pin thể rắn với những thông số kỹ thuật gây chấn động:

Mật độ năng lượng : 400 Wh/kg (cao vượt trội so với pin hiện nay).

: 400 Wh/kg (cao vượt trội so với pin hiện nay). Tốc độ sạc : Sạc đầy chỉ trong 5 phút.

: Sạc đầy chỉ trong 5 phút. Độ bền : Thiết kế chịu được 100.000 chu kỳ sạc.

: Thiết kế chịu được 100.000 chu kỳ sạc. Chi phí: Thấp hơn pin Lithium-ion truyền thống.

Pin thể rắn mới của Donut Labs hứa hẹn cách mạng hóa ngành năng lượng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Bí mật đằng sau công nghệ pin mới

Khác với những lời hứa hẹn thất bại trong quá khứ (như Samsung từng lỡ hẹn vào năm 2019), Donut Labs có nền tảng vững chắc. Công ty này tách ra từ Verge Labs, được hậu thuẫn bởi Petteri Lahtela - tỉ phú đồng sáng lập nhẫn thông minh Oura Ring.

Thay vì dùng dung dịch điện phân lỏng dễ cháy nổ, pin của Donut Labs sử dụng chất điện phân rắn. Dựa trên các phân tích chuyên sâu, công nghệ này sử dụng một 'rừng' các ống nano carbon được phủ titan oxit để lưu trữ năng lượng, kết hợp với chất điện phân natri. Đặc biệt, họ áp dụng công nghệ in lụa (screen-printing) để sản xuất. Điều này giúp quy trình chế tạo trở nên rẻ, dễ mở rộng quy mô hàng loạt và thân thiện với môi trường hơn.

Để chứng minh công nghệ không phải là 'bánh vẽ', Donut Labs đã hợp tác với Verge để ra mắt chiếc mô tô điện thương mại đầu tiên dùng pin thể rắn hoàn toàn. Chiếc siêu mô tô Verge này hiện đã cho phép đặt hàng trước với giá 29.900 USD (khoảng 760 triệu đồng), dự kiến giao hàng vào quý 1/2026. Thông số thực tế của chiếc xe cực kỳ ấn tượng:

Tầm hoạt động : 600 km (370 dặm) chỉ với một lần sạc.

: 600 km (370 dặm) chỉ với một lần sạc. Tốc độ sạc : Đạt 80% pin trong chưa đầy 10 phút.

: Đạt 80% pin trong chưa đầy 10 phút. Tăng tốc: 0 - 96 km/giờ trong 3 giây.

Tương lai cho smartphone

Mặc dù bắt đầu với xe máy điện và drone, nhưng phương pháp in pin của Donut Labs cho phép tạo ra các viên pin với hình dáng tùy chỉnh linh hoạt. Điều này mở ra cánh cửa cho việc tích hợp vào smartphone, smartwatch hay laptop siêu mỏng trong tương lai gần.

Hình ảnh minh họa của pin thể rắn mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Hiện tại, Donut Labs cho biết đã nhận được hơn 600 đề nghị hợp tác từ các doanh nghiệp ngay sau khi công bố. Nếu quá trình mở rộng sản xuất diễn ra suôn sẻ, ngày mà chúng ta vứt bỏ cục sạc dự phòng để tận hưởng chiếc điện thoại pin dùng 5 ngày có lẽ không còn xa.