Công nghệ Tin tức công nghệ

Chủ tịch ASUS xác nhận rút khỏi thị trường smartphone

Phong Đỗ
Phong Đỗ
20/01/2026 13:34 GMT+7

Quyết định khai tử Zenfone và ROG Phone sẽ là bước lùi chiến lược hay dấu chấm hết cho mảng di động của ASUS?

Theo The Verge, vừa có một tin tức không mấy vui vẻ đối với cộng đồng yêu công nghệ và đặc biệt là các game thủ di động, khi ASUS, gã khổng lồ công nghệ Đài Loan, được cho là đang chuẩn bị rời bỏ thị trường Android, đặt dấu chấm hết cho hai dòng sản phẩm đình đám là Zenfone và ROG Phone.

Lời xác nhận từ thượng tầng của ASUS

Theo thông tin từ trang Inside (Đài Loan), Chủ tịch Jonney Shih của ASUS đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động, rằng công ty đã hoàn tất việc sản xuất điện thoại ở thời điểm hiện tại.

Chủ tịch ASUS xác nhận rút khỏi thị trường smartphone - Ảnh 1.

ASUS xác nhận rút khỏi thị trường smartphone và bật 'chế độ quan sát'

ẢNH: ASUS

"ASUS sẽ không bổ sung bất kỳ mẫu điện thoại di động mới nào trong tương lai", ông Shih chia sẻ. Tuy nhiên, thay vì tuyên bố 'khai tử' vĩnh viễn, ông dùng cụm từ thận trọng hơn là công ty đang bước vào trạng thái "quan sát thị trường vô thời hạn". Điều này đồng nghĩa với việc cánh cửa quay trở lại vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng hiện tại, dây chuyền sản xuất đã dừng lại. Ông cũng cam kết ASUS sẽ tiếp tục hỗ trợ và chăm sóc cộng đồng người dùng hiện tại.

Sự kết thúc của 'tượng đài' trong mảng Gaming Phone?

Nếu thông tin này chính thức được xác nhận, đây sẽ là sự mất mát lớn cho phân khúc điện thoại chơi game. Dòng ROG Phone của ASUS từ lâu đã được xem là 'tiêu chuẩn vàng' cho điện thoại chơi game (Gaming Phone) với hiệu năng khủng và thiết kế hầm hố.

Nhìn lại chặng đường gần đây, mảng di động của ASUS dường như đã hụt hơi. Sau điểm sáng là chiếc Zenfone 10 nhỏ gọn được yêu thích vào năm 2023, các sản phẩm tiếp theo không tạo được tiếng vang lớn. Trong năm 2025, hãng chỉ tung ra hai mẫu máy là Zenfone 12 Ultra (bị đánh giá là tẻ nhạt) và ROG Phone 9 FE. Đáng chú ý, cả hai đều không được phân phối tại thị trường Mỹ, một dấu hiệu cho thấy sự thu hẹp quy mô từ trước.

Hiện tại, giới truyền thông đã liên hệ với ASUS để tìm kiếm một thông báo chính thức về việc rút lui này, nhưng vẫn chưa có phản hồi. Cộng đồng công nghệ đang nín thở chờ đợi, liệu rằng đây sẽ là một khoảng nghỉ tạm thời hay là sự chấm hết của ASUS Mobile?

ASUS hé lộ thiết bị Wi-Fi 8 với hình dáng 'độc lạ'

ASUS hé lộ thiết bị Wi-Fi 8 với hình dáng 'độc lạ'

CES 2026 ghi nhận thử nghiệm thực tế đầu tiên của Wi-Fi 8 do ASUS thực hiện bằng thiết bị trình diễn ROG NeoCore, tập trung vào độ ổn định và khả năng vận hành trong môi trường nhiều thiết bị.

