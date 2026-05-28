Apple bất ngờ tăng giá thu mua iPhone, iPad cũ

Giới công nghệ toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý về Hội nghị các nhà phát triển (WWDC) sắp khai màn vào đầu tháng 6 tới. Thế nhưng, ngay trước giờ G, gã khổng lồ xứ Cupertino vừa có một nước đi đầy tính chiến lược khi bất ngờ cập nhật lại toàn bộ bảng giá của chương trình 'Thu cũ đổi mới' (Apple Trade In) tại thị trường Mỹ.

Theo ghi nhận từ chuyên trang MacRumors, Apple đã mạnh tay nâng mức định giá đối với phần lớn các dòng iPhone 16, iPad và máy tính Mac, mang lại cơ hội nâng cấp máy có lãi cho người tiêu dùng.

Trong đợt thay đổi bảng giá này, dòng sản phẩm iPhone 16 hiện tại là nhóm nhận được mức tăng vững chắc nhất. 'Nhà táo' đã nâng mức thu mua trần dành cho chiếc flagship iPhone 16 Pro Max từ 685 USD lên thành 695 USD. Đáng chú ý, phiên bản iPhone 16 tiêu chuẩn lại là thiết bị có mức nhảy vọt ấn tượng nhất khi được tăng thêm tới 25 USD, đẩy giá trị thu đổi từ 435 USD lên 460 USD. Các dòng máy còn lại như iPhone 16 Pro và 16 Plus cũng ghi nhận mức tăng đồng đều 10 USD.

Không dừng lại ở điện thoại, mảng máy tính bảng iPad cũng đón nhận tin vui khi biểu giá thu mua kịch trần đồng loạt chuyển biến theo chiều hướng đi lên ở tất cả các model. Cụ thể, dòng cao cấp nhất là iPad Pro ghi nhận mức định giá mới lên tới 690 USD (trước đó là 670 USD). Các dòng iPad Air, iPad mini và iPad tiêu chuẩn cũng được tăng thêm từ 15 đến 20 USD cho mỗi thiết bị được mang đến hệ thống Apple Store.

Sự phân hóa khắc nghiệt ở phân khúc Mac và đòn 'dìm hàng' Android

Trái ngược với sự thăng hoa của iPhone và iPad, nhóm sản phẩm máy tính Mac và đồng hồ Apple Watch lại chứng kiến một kịch bản phân hóa đầy khắc nghiệt. Trong khi các dòng máy hướng tới đại chúng như MacBook Air (tăng từ 485 USD lên 520 USD) hay Mac mini và Mac Studio chứng kiến mức tăng mạnh mẽ, thì các 'quái vật' cấu hình đỉnh cao phục vụ doanh nghiệp lại bị Apple thẳng tay hạ giá. Tiêu biểu là dòng Mac Pro cao cấp nhất đã bị kéo tụt giá trị thu đổi từ 2.090 USD xuống chỉ còn 2.045 USD.

Đối với dòng sản phẩm Apple Watch, chiếc Ultra 2 được tăng thêm 10 USD (lên mức 305 USD), trong khi chiếc Apple Watch Ultra đời đầu lại giảm mất 10 USD giá trị.

Đặc biệt, trong nỗ lực lôi kéo người dùng từ bỏ hệ sinh thái của đối thủ, Apple cũng đã làm mới biểu giá áp dụng cho các thiết bị chạy Android. Tuy nhiên, thay vì tăng giá để kích cầu, Apple lại bất ngờ hạ mức định giá tối đa cho các dòng máy Android từ 370 USD xuống còn 360 USD.

Giới phân tích nhận định, việc Apple liên tục căn chỉnh cán cân giá trị thu mua hàng cũ là một chiêu thức giữ chân khách hàng cũ và dọn đường cực tốt cho các dòng sản phẩm phần cứng mới sắp ra mắt. Bằng cách trợ giá trực tiếp vào ví tiền của người dùng thông qua hình thức đổi máy cũ lấy tín dụng mua máy mới, Apple không chỉ gia tăng được doanh số mà còn củng cố vững chắc lòng trung thành của người dùng trong bối cảnh cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường di động ngày một gia tăng.