Apple sắp tung tính năng tự động khóa iPhone khi bị cướp giật

Theo 9to5Mac, một giây trước bạn còn lướt Facebook, một giây sau chiếc iPhone trị giá vài chục triệu đồng đã 'bốc hơi' theo tên cướp phóng xe máy vèo qua. Apple chuẩn bị chấm dứt cơn ác mộng này bằng một tính năng bảo mật chưa từng có.

Dù Apple đã có hàng loạt tính năng bảo mật như Find My (Tìm), Activation Lock (Khóa kích hoạt) hay Stolen Device Protection (Bảo vệ thiết bị bị mất cắp), nhưng chúng đều có một điểm yếu là sẽ trở nên vô dụng nếu tên trộm giật được máy khi màn hình vẫn đang mở khóa.

Ảnh minh họa iPhone bất ngờ bị cướp giật ẢNH: CHATGPT

iPhone sắp có khả năng tự khóa khi bị giật điện thoại

Khi điện thoại chưa khóa, kẻ gian vẫn có đủ thời gian để truy cập vào các thông tin nhạy cảm, thậm chí tống tiền hoặc rút cạn tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Để vá lỗ hổng nguy hiểm này, Apple đang âm thầm phát triển một tính năng mới, hứa hẹn sẽ làm khó những kẻ cướp giật điện thoại.

Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi mã nguồn được trang công nghệ 9to5Mac phát hiện, Apple đang phát triển tính năng tự động khóa iPhone ngay khi phát hiện thiết bị bị tước đoạt khỏi tay người dùng. Cơ chế này có phần tương đồng với tính năng Theft Detection Lock mà Google trang bị trên Android gần đây.

Hệ thống bảo mật mới này thông minh đến mức nào? Nó sẽ được kích hoạt thông qua hàng loạt tín hiệu phần cứng và phần mềm:

Cảm biến gia tốc kế : Nhận biết ngay lập tức những cú giật mạnh, chuyển động thay đổi vận tốc đột ngột.

: Nhận biết ngay lập tức những cú giật mạnh, chuyển động thay đổi vận tốc đột ngột. Khoảng cách với Apple Watch : Nếu chiếc iPhone đột ngột rời xa chiếc Apple Watch nạn nhân đang đeo trên tay với tốc độ bất thường, hệ thống sẽ bật chế độ báo động.

: Nếu chiếc iPhone đột ngột rời xa chiếc Apple Watch nạn nhân đang đeo trên tay với tốc độ bất thường, hệ thống sẽ bật chế độ báo động. Định vị và Wi-Fi quen thuộc: Tính năng này sẽ kết hợp với AI để quét xem máy có đang ở nhà hay nơi làm việc không. Nếu vụ giật máy xảy ra ở một địa điểm hoàn toàn xa lạ, iPhone sẽ lập tức 'đóng băng' toàn bộ các phân vùng dữ liệu nhạy cảm nhất.

Hiện tại, Apple vẫn chưa chính thức công bố thời điểm ra mắt tính năng này. Tuy nhiên, việc các đoạn mã bảo mật đã xuất hiện dày đặc cho thấy Apple đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nâng cao. Giới công nghệ kỳ vọng tính năng này sẽ sớm được trình làng trong các bản cập nhật iOS sắp tới.