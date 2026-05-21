Google tung AI tự động chuyển ứng dụng iPhone sang Android

Phong Đỗ
21/05/2026 13:28 GMT+7

Hết thời iOS độc quyền khi công cụ mới của Google giúp Android 'hút trọn' kho ứng dụng của Apple.

Mặc dù Android đã có lịch sử phát triển gần hai thập kỷ và vững vàng ở vị trí hệ điều hành di động có thị phần lớn nhất thế giới, nhưng có một thực tế luôn khiến người dùng nền tảng này chạnh lòng: Các ứng dụng mới, đặc biệt là các tựa game bom tấn hoặc ứng dụng sáng tạo thời thượng, thường có xu hướng chọn iPhone làm bến đỗ đầu tiên. Các nhà phát triển thường mất từ vài tháng đến cả năm để tối ưu hóa và viết lại mã nguồn cho phiên bản Android, thậm chí nhiều ứng dụng cao cấp đã vĩnh viễn độc quyền trên iOS.

'Nỗi đau' của người dùng Android sắp kết thúc

Nguyên nhân của sự chậm trễ này nằm ở sự phân mảnh phần cứng của Android và quy trình viết lại mã nguồn (code) từ hệ thống của Apple sang Google cực kỳ phức tạp, tốn kém thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, tại sự kiện Google I/O 2026 vừa diễn ra, gã khổng lồ tìm kiếm đã đem đến một giải pháp mang tính lịch sử nhằm thiết lập lại trật tự thế giới di động bằng công cụ mang tên Migration Assistant.

Google tung AI tự động chuyển ứng dụng iPhone thành Android - Ảnh 1.

ẢNH: GEMINI AI

Được tích hợp trực tiếp vào môi trường lập trình chuyên dụng Android Studio, Migration Assistant là một công cụ vận hành bằng các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent) thế hệ mới. Nhiệm vụ của nó là tự động hóa toàn bộ các công đoạn phức tạp nhất trong việc chuyển hệ ứng dụng từ các nền tảng khác - gồm iOS, React Native hay các khung phần mềm web - sang mã nguồn thuần Android.

Cơ chế hoạt động của công cụ này vô cùng thông minh. Các lập trình viên chỉ cần tải dự án ứng dụng iPhone hiện có lên hệ thống. Ngay lập tức, AI sẽ tự động phân tích, lập bản đồ tính năng, tự dịch chuyển các tài nguyên đồ họa (storyboard) hay định dạng ảnh vector (SVGs) sang định dạng tương thích với Android. Đồng thời, AI sẽ tự động triển khai và tối ưu hóa mã nguồn theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật tốt nhất của Google thông qua Jetpack Compose và các thư viện Jetpack khuyến nghị.

Google khẳng định, Migration Assistant sẽ biến khối lượng công việc khổng lồ, vốn đòi hỏi nhiều tuần liền lập trình viên phải gõ code thủ công và sửa lỗi, thành một quy trình tự động hóa mượt mà chỉ kéo dài trong vài giờ đồng hồ.

Sự ra đời của công cụ này được đánh giá là một bước đi thiên tài của Google trong việc san bằng khoảng cách kho ứng dụng với Apple. Giờ đây, các công ty khởi nghiệp hay các studio game nhỏ lẻ sẽ không còn phải đắn đo lựa chọn nên ưu tiên phát triển cho hệ điều hành nào trước vì áp lực chi phí. Việc đưa ứng dụng lên Android sẽ trở nên rẻ hơn, nhanh và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, Google cũng lưu ý rằng AI không thể thay thế hoàn toàn con người. Các bản dịch mã nguồn từ Migration Assistant vẫn sẽ cần đến các kỹ sư kiểm thử (tester) để tinh chỉnh các lỗi hiển thị hoặc xung đột phần cứng nhỏ nhằm đảm bảo ứng dụng vận hành mượt mà nhất.

Lý do khiến người dùng Android xem xét 'quay xe' sang iPhone

Chi phí linh kiện tăng mạnh, đặc biệt là chip Snapdragon và bộ nhớ, có thể khiến nhiều người dùng Android chuyển sang iPhone.

