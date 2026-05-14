Lý do khiến người dùng Android xem xét 'quay xe' sang iPhone

Kiến Văn
14/05/2026 17:59 GMT+7

Chi phí linh kiện tăng mạnh, đặc biệt là chip Snapdragon và bộ nhớ, có thể khiến nhiều người dùng Android chuyển sang iPhone.

Thị trường điện thoại cao cấp đang chứng kiến sự gia tăng giá cả đáng kể, đặc biệt là thế giới Android. Trong khi iPhone vẫn giữ vị thế cao cấp với mức giá khoảng 1.200 USD cho mẫu iPhone 17 Pro Max, các điện thoại Android như Oppo Find X9 Ultra cũng đang được bán với giá gần 2.000 USD tại châu Âu. 

Giá bán không còn là lợi thế của điện thoại Android so với iPhone

Một yếu tố quan trọng khác khiến giá điện thoại tăng mạnh trong thời gian qua nằm ở sự phát triển đến từ chip xử lý. Theo báo cáo mới nhất, Qualcomm dự kiến sẽ ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 6 với giá hơn 300 USD, trong khi Snapdragon 8 Gen 3 ra mắt vào năm 2023 chỉ có giá từ 170 đến 200 USD. Điều đó đồng nghĩa với mức tăng từ 70 đến 80%. Trong khi đó, mức lương của người dùng có thể không theo kịp sự gia tăng này.

Điều người dùng cần ở điện thoại Android

Mặc dù nhiều người có thể nghĩ rằng việc sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp đồng nghĩa với việc có được hiệu suất vượt trội, thực tế cho thấy hầu hết người dùng chỉ cần những tính năng cơ bản như lướt web, xem video và chụp ảnh. Dù đã ra mắt được 3 năm, chip Snapdragon 8 Gen 3 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng hiện tại.

Khi mà công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) ngày càng phát triển, người dùng có thể sẽ cần những chip xử lý mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tuy nhiên, với những gì đã sở hữu, không có lý do gì để tin rằng những chiếc điện thoại sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3 sẽ không đủ sức mạnh để xử lý các tác vụ AI trong vài năm tới.

Đặc biệt, nhiều nhiếp ảnh gia lại không quan tâm đến việc sở hữu một smartphone đi kèm chip xử lý mạnh nhất. Thay vào đó, họ sẵn sàng chấp nhận một smartphone có hiệu suất thấp hơn nếu được bù đắp bằng hệ thống camera chất lượng cao.

Rõ ràng, người dùng đang phải đối mặt với một thực tế khó khăn: để sở hữu một chiếc điện thoại chụp ảnh tốt nhất, họ phải chi trả cho cả gói sản phẩm cao cấp. Nếu không muốn để thị phần rơi vào tay iPhone, các thương hiệu Android nên xem xét việc phân nhánh sản phẩm của mình, với một dòng sản phẩm dành riêng cho người dùng chuyên nghiệp và một dòng khác tập trung vào chụp ảnh.

