Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Hàng loạt máy tính Dell gặp lỗi màn hình xanh không dứt

Phong Đỗ
Phong Đỗ
12/05/2026 07:16 GMT+7

Máy tính và laptop Dell gặp sự cố lớn, thủ phạm không phải Windows 11 mà là ứng dụng của hãng.

Hàng loạt người dùng laptop/máy tính Dell đang rơi vào tình cảnh 'dở khóc dở cười' khi máy tính liên tục khởi động lại kèm màn hình xanh chết chóc. Ngay lập tức, Microsoft là cái tên đầu tiên bị đặt nghi vấn. Tuy nhiên, thay vì Microsoft, một phần mềm quen thuộc của chính Dell mới là cái tên bị cư dân mạng chỉ ra.

Máy tính của Dell gặp sự cố nghiêm trọng

Sự cố bắt đầu bùng phát sau một bản cập nhật phần mềm gần đây của Dell. Trên các diễn đàn công nghệ lớn như NeowinDell, người dùng liên tục than phiền về việc máy tính của họ rơi vào vòng lặp khởi động vô tận. Thành viên polo69 chia sẻ trong bất lực: "Cứ khoảng 30 phút máy lại dính màn hình xanh một lần, không thể làm việc nổi".

Các nhật ký hệ thống (Event Log) cho thấy máy tính gặp lỗi nghiêm trọng dẫn đến mất Kernel Power, ngay sau đó là sự xuất hiện của màu xanh.

Hàng loạt máy tính Dell gặp lỗi màn hình xanh không dứt - Ảnh 1.

Nhiều máy tính Dell gặp sự cố màn hình xanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Không chờ đợi phản hồi chậm chạp từ hãng, cộng đồng người dùng đã vào cuộc. Bằng cách sử dụng công cụ gỡ lỗi chuyên sâu WinDbg, chuyên gia công nghệ MartinHBS2026 đã phát hiện ra sự thật: Thủ phạm không ai khác chính là SupportAssist - phần mềm vốn được Dell cài sẵn để hỗ trợ người dùng.

Cụ thể, các tệp phân tích lỗi chỉ ra SupportAssist và các plugin đi kèm như Remediation hay OS Recovery đã xung đột nghiêm trọng với hệ thống, gây ra tình trạng đình trệ và sập nguồn đột ngột.

Vì sự cố xảy ra vào đúng kỳ nghỉ cuối tuần, đội ngũ hỗ trợ của Dell vẫn chưa có phản hồi chính thức. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể áp dụng hai phương án sau để 'cứu' máy tính:

  • Truy cập Control Panel và xóa bỏ hoàn toàn SupportAssist cùng các thành phần liên quan đến Recovery.
  • Một số người dùng cho biết việc mở SupportAssist và chạy tính năng "Scan hardware" cho đến khi hoàn tất có thể giúp hệ thống ổn định trở lại, tương tự như cách khắc phục một lỗi tương tự từng xảy ra vào cuối năm 2024.

Tin liên quan

Dell thừa nhận điều nhiều hãng né tránh: PC AI chưa đủ thuyết phục

Dell thừa nhận điều nhiều hãng né tránh: PC AI chưa đủ thuyết phục

Dell mới đây đưa ra một thông điệp khác biệt giữa bối cảnh ngành công nghiệp công nghệ đang rầm rộ quảng bá "máy tính được hỗ trợ bởi AI".

Khám phá thêm chủ đề

Dell Microsoft sự cố SupportAssist
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận