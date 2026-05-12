Hàng loạt máy tính Dell gặp lỗi màn hình xanh không dứt

Hàng loạt người dùng laptop/máy tính Dell đang rơi vào tình cảnh 'dở khóc dở cười' khi máy tính liên tục khởi động lại kèm màn hình xanh chết chóc. Ngay lập tức, Microsoft là cái tên đầu tiên bị đặt nghi vấn. Tuy nhiên, thay vì Microsoft, một phần mềm quen thuộc của chính Dell mới là cái tên bị cư dân mạng chỉ ra.

Máy tính của Dell gặp sự cố nghiêm trọng

Sự cố bắt đầu bùng phát sau một bản cập nhật phần mềm gần đây của Dell. Trên các diễn đàn công nghệ lớn như Neowin và Dell, người dùng liên tục than phiền về việc máy tính của họ rơi vào vòng lặp khởi động vô tận. Thành viên polo69 chia sẻ trong bất lực: "Cứ khoảng 30 phút máy lại dính màn hình xanh một lần, không thể làm việc nổi".

Các nhật ký hệ thống (Event Log) cho thấy máy tính gặp lỗi nghiêm trọng dẫn đến mất Kernel Power, ngay sau đó là sự xuất hiện của màu xanh.

Nhiều máy tính Dell gặp sự cố màn hình xanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Không chờ đợi phản hồi chậm chạp từ hãng, cộng đồng người dùng đã vào cuộc. Bằng cách sử dụng công cụ gỡ lỗi chuyên sâu WinDbg, chuyên gia công nghệ MartinHBS2026 đã phát hiện ra sự thật: Thủ phạm không ai khác chính là SupportAssist - phần mềm vốn được Dell cài sẵn để hỗ trợ người dùng.

Cụ thể, các tệp phân tích lỗi chỉ ra SupportAssist và các plugin đi kèm như Remediation hay OS Recovery đã xung đột nghiêm trọng với hệ thống, gây ra tình trạng đình trệ và sập nguồn đột ngột.

Vì sự cố xảy ra vào đúng kỳ nghỉ cuối tuần, đội ngũ hỗ trợ của Dell vẫn chưa có phản hồi chính thức. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể áp dụng hai phương án sau để 'cứu' máy tính: