Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Khi nào nên dùng bộ mở rộng sóng Wi-Fi?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
05/05/2026 10:10 GMT+7

Wi-Fi nhà bạn chỗ mạnh chỗ yếu? Đừng tốn tiền triệu nâng cấp hệ thống khi chưa thử cách dưới đây.

Bạn thường xuyên gặp tình trạng xem phim bị chậm trong phòng ngủ hay rớt mạng khi ra sân vườn? Đừng vội đổ lỗi cho nhà mạng hay sắm ngay hệ thống Wi-Fi Mesh đắt đỏ, bởi giải pháp có thể đơn giản và tiết kiệm hơn nhiều.

'Cứu tinh' cho những góc khuất trong nhà

Nhiều người dùng thường lầm tưởng rằng chỉ cần một chiếc Router đắt tiền là đủ phủ sóng toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên, thực tế là ngay cả những thiết bị cao cấp nhất cũng phải 'đầu hàng' trước các bức tường bê tông dày cộm hoặc diện tích nhà quá lớn. Đây chính là lúc bộ mở rộng sóng Wi-Fi (Wi-Fi Extender) phát huy tác dụng.

Bí kíp trị dứt điểm Wi-Fi 'lúc mạnh lúc yếu' chỉ với chi phí 'rẻ bèo' - Ảnh 1.

Router đôi lúc không đủ sức để phủ sóng cho toàn bộ ngôi nhà

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thay vì phải thay thế toàn bộ hệ thống mạng, thiết bị nhỏ gọn này sẽ thu sóng từ Router gốc và 'tiếp sức' để sóng vươn tới những góc khuất. Điều này giúp bạn tận hưởng kết nối ổn định mà không cần đi dây phức tạp hay tốn quá nhiều chi phí đầu tư ban đầu.

Những dấu hiệu không thể làm ngơ của mạng Wi-Fi

Nếu bạn nhận thấy Wi-Fi trong nhà không đồng nhất, khi chỗ thì sóng lúc nào cũng mạnh, nhưng có chỗ lại chỉ còn một vạch, thì đó chính là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Đặc biệt, với những ngôi nhà nhiều tầng hoặc có cấu trúc bằng gạch, đá và bê tông, sóng Wi-Fi thường bị suy hao nghiêm trọng khi đi qua các vật cản này.

Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là trước khi rút hầu bao, bạn hãy thử di chuyển Router đến vị trí trung tâm hơn hoặc đặt ở trên cao. Nếu tình hình vẫn không cải thiện, một bộ mở rộng sóng đặt ở vị trí trung gian giữa Router và căn phòng sóng yếu sẽ là sự đầu tư khôn ngoan nhất để xóa sổ các 'vùng chết' của kết nối.

Bí kíp trị dứt điểm Wi-Fi 'lúc mạnh lúc yếu' chỉ với chi phí 'rẻ bèo' - Ảnh 2.

Bộ mở rộng sóng Wi-Fi là giải pháp ít tốn kém

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Lựa chọn thông minh cho túi tiền

So với hệ thống Wi-Fi Mesh có giá lên tới vài triệu đồng, bộ mở rộng sóng là phương án vừa túi tiền dành cho những ai chỉ gặp vấn đề ở một hoặc hai phòng cụ thể. Với việc lắp đặt đơn giản - thường chỉ cần cắm vào ổ điện và thiết lập nhanh qua ứng dụng - bạn sẽ ngay lập tức giải quyết được nỗi lo rớt mạng.

Đừng để những trải nghiệm giải trí và làm việc bị gián đoạn chỉ vì sóng Wi-Fi yếu. Hãy kiểm tra ngay các góc trong nhà và cân nhắc trang bị một bộ mở rộng sóng để giữ kết nối luôn thông suốt mọi lúc, mọi nơi.

Tin liên quan

Wi-Fi đang là 'kẻ thù thầm lặng' của nhà thông minh?

Wi-Fi đang là 'kẻ thù thầm lặng' của nhà thông minh?

Wi-Fi tiện, nhưng không phải lúc nào cũng đúng khi nó có thể là "điểm nghẽn" khiến mọi thứ trong ngôi nhà thông minh chậm chạp và thiếu ổn định.

Khám phá thêm chủ đề

Wi-fi Phủ sóng Router bộ mở rộng sóng Wi-Fi Wi-Fi Extender
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận