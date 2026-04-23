Sai lầm tai hại khiến router Wi-Fi 'chết dần' vì nóng

Phong Đỗ
23/04/2026 12:07 GMT+7

Đặt router Wi-Fi ở sai vị trí giống như việc bạn đang tự tay 'đốt' tiền triệu mà không hề hay biết.

Ngày nay hầu như mọi ngôi nhà đều sở hữu một chiếc router Wi-Fi, nhưng lại vô tình bỏ mặc nó như một món đồ 'vô tri', bằng việc vứt vào xó tủ, hay những khe tường chật hẹp, sau đó che đậy kỹ càng và chỉ nhớ đến khi mạng lag. Tuy nhiên, các chuyên gia phần cứng vừa đưa ra một cảnh báo đắt giá: Nhiệt độ không chỉ làm mạng chậm đi mà còn đang trực tiếp bào mòn sự sống của thiết bị từng ngày.

Sai lầm tai hại khiến router Wi-Fi 'chết dần' vì nóng - Ảnh 1.

Việc 'nhét' router Wi-Fi vào những ngóc ngách chật hẹp sẽ cản trở thoát nhiệt

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao cục Wi-Fi giá triệu đồng của mình bỗng dưng hoạt động chập chờn, câu trả lời có lẽ nằm ở sức nóng tỏa ra từ bên trong.

Kẻ thù số 1 của tốc độ mạng: Tỷ số SNR

Ít ai biết rằng nhiệt độ tỷ lệ nghịch với chất lượng sóng. Khi router quá nóng, các linh kiện bên trong tạo ra nhiều 'tín hiệu nhiễu điện tử' hơn. Trong kỹ thuật, điều này làm giảm Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-Noise Ratio - SNR), khiến smartphone hay laptop phải rất chật vật để 'nghe' được tín hiệu giữa một rừng tạp âm điện từ. Kết quả là tốc độ tải video 4K tụt dốc, chơi game thì ping cao ngất ngưởng.

Sức nóng trên router Wi-Fi và cảnh báo hư hỏng linh kiện

Nhiệt độ quá cao với thiết bị Wi-Fi không hề đơn giản. Bên trong router, các tụ điện hóa học - vốn chứa dung dịch dẫn điện - có thể bị khô cạn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao liên tục. Điều này dẫn đến sụt nguồn hoặc hỏng hoàn toàn bo mạch. Thậm chí, chip nhớ NAND Flash trên các dòng router hiện đại có thể bị rò rỉ điện tích dưới áp lực nhiệt, gây ra tình trạng lỗi dữ liệu hệ thống (bit rot) khiến thiết bị không thể khởi động.

Đặc biệt, với các router di động 4G/5G, nhiệt độ 40 độ C có thể làm pin chai tới 35% chỉ trong vòng một năm - một con số đủ để khiến bạn phải chi tiền thay mới sớm hơn dự kiến.

Cần làm gì để 'giải cứu' router Wi-Fi?

Để bảo vệ tài sản và trải nghiệm internet của mình, hãy thực hiện ngay 3 quy tắc 'vàng' sau đây:

  • Vị trí rất quan trọng: Tuyệt đối không giấu router vào tủ kín, sau lưng TV hoặc đặt trên nệm/sofa. Hãy đặt thiết bị ở nơi thoáng đãng, trên mặt phẳng cứng để các khe tản nhiệt phía dưới hoạt động hiệu quả.
  • Vệ sinh định kỳ: Bụi bẩn chính là thủ phạm khiến router không thể thoát nhiệt. Hãy lau bụi cho các khe thông gió mỗi tháng một lần.
  • Giảm tải khi cần thiết: Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, hãy hạn chế số lượng thiết bị kết nối không cần thiết để giảm áp lực xử lý cho chip trung tâm.
Sai lầm tai hại khiến router Wi-Fi 'chết dần' vì nóng - Ảnh 2.

Nên đặt router Wi-Fi ở vị trí thoáng đãng, trên mặt phẳng cứng

Chỉ tốn 5 - 10 phút để sắp xếp lại vị trí, bạn đã có thể tiết kiệm được cả triệu đồng tiền thay mới và tận hưởng tốc độ mạng mượt mà hơn.

