Microsoft cho đo tốc độ mạng chỉ với một cú click trên Windows 11

Theo Neowin, mong muốn tính năng đo tốc độ mạng nhanh gọn trên Windows cuối cùng đã được giải tỏa. Với bản cập nhật mới nhất mang mã hiệu KB5083769, Microsoft đã giúp Windows 11 trở nên đa năng hơn khi tích hợp trực tiếp công cụ Speedtest (đo tốc độ mạng) vào sâu trong hệ thống, áp dụng cho cả người dùng phiên bản 24H2 và 25H2.

Windows 11 có thể đo tốc độ mạng ngay từ thanh Taskbar

Từ trước đến nay, mỗi khi mạng chập chờn, người dùng thường phải thực hiện một chuỗi thao tác thủ công: mở trình duyệt Chrome hoặc Edge, truy cập trang web đo tốc độ (như Speedtest, Fast), rồi mới bắt đầu kiểm tra. Nhưng kể từ bản cập nhật tháng 4 này, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Thông qua sự hợp tác chiến lược giữa Microsoft và Ookla, tính năng Speedtest hiện đã hiện diện ngay tại thanh tác vụ (Taskbar) và bảng cài đặt nhanh (Quick Settings). Chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu tượng Wi-Fi hoặc mạng dây > chọn 'Perform speed test', bạn có thể ngay lập tức biết được các thông số quan trọng như tốc độ Download, Upload và chỉ số Ping.

Dù về bản chất, tính năng này vẫn kích hoạt một cửa sổ web dựa trên nền tảng Bing, nhưng sự tiện lợi mà nó mang lại là không thể phủ nhận. Việc lược bỏ các bước trung gian giúp người dùng chẩn đoán sự cố mạng nhanh hơn nhiều.

Công nghệ đứng sau bước tiến này chính là bộ Speedtest Web SDK danh tiếng của Ookla. Được xây dựng trên nền tảng JavaScript với khả năng tùy biến cao, Microsoft đã khéo léo đưa hạ tầng đo kiểm hàng đầu thế giới này vào Windows 11, tạo ra trải nghiệm liền mạch và đồng nhất cho người dùng.

Sau một thời gian thử nghiệm giới hạn, Ookla xác nhận tính năng này đang được triển khai rộng rãi. Nếu thiết bị của bạn đang chạy Windows 11 (24H2 hoặc 25H2), hãy kiểm tra ngay trong phần Windows Update và tìm bản vá KB5083769. Sau khi cài đặt, công cụ đo mạng sẽ sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức.