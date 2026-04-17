Intel chấm dứt cảnh laptop gaming ồn ào và nóng nực

Theo Digital Trends, Intel vừa chính thức ra mắt AI Quiet Plus, một chuẩn chứng nhận mới hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của game thủ bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm thiểu tiếng ồn và nhiệt độ.

Intel đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên ồn ào của laptop gaming

Nếu thường xuyên chiến game nặng, chắc hẳn bạn không lạ gì cảnh chiếc laptop bắt đầu gào rú như một chiếc máy bay phản lực chỉ sau vài phút chinh chiến trong thế giới ảo. Tiếng quạt tản nhiệt không chỉ gây khó chịu cho người dùng mà còn là nỗi ám ảnh với những người xung quanh. Thấu hiểu nhược điểm này, chi nhánh Intel tại Trung Quốc đã giới thiệu một giải pháp mang tính đột phá mang tên AI Quiet Plus.

Kỷ nguyên laptop gaming ồn ào và tỏa nhiệt sắp kết thúc? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Đây không đơn thuần là một phần mềm tinh chỉnh, mà là một bộ tiêu chuẩn khắt khe buộc các nhà sản xuất máy tính phải tuân thủ để đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và sự thoải mái của người dùng.

Trái tim của AI Quiet Plus chính là bộ xử lý thần kinh (NPU) tích hợp bên trong dòng chip Core Ultra 200HX Plus (vừa ra mắt tháng 3.2026). Thay vì hoạt động theo cách truyền thống là cứ cảm thấy nóng, quạt sẽ quay tối đa công suất, thì AI Quiet Plus sẽ sử dụng AI để giám sát thời gian thực các chỉ số như nhiệt độ, điện năng tiêu thụ và khối lượng công việc cụ thể của từng tựa game.

Hệ thống sẽ 'đọc' tình huống một cách thông minh để đưa ra quyết định làm mát chỉ khi thực sự cần thiết. Intel khẳng định: "Một chiếc quạt thông minh sẽ tốt hơn nhiều so với một chiếc quạt chỉ biết chạy nhanh".

Đối với game thủ, chuẩn chứng nhận này mang lại những lợi ích lớn như:

Giảm thiểu tiếng ồn khó chịu từ hệ thống tản nhiệt.

Nhiệt độ tại khu vực bàn phím và vỏ máy được kiểm soát chặt chẽ, không còn tình trạng nóng rát cổ tay khi chơi game trong thời gian dài.

Nhờ việc tối ưu hóa điện năng và quạt tản nhiệt, thời gian sử dụng máy giữa các lần sạc pin sẽ được kéo dài đáng kể.

Khi nào người dùng nhận được lợi ích từ AI Quiet Plus?

Dự kiến, những chiếc laptop đầu tiên mang nhãn AI Quiet Plus sẽ đổ bộ thị trường vào cuối năm 2026. Những tên tuổi lớn như Asus, MSI, Lenovo và Acer đã sẵn sàng vào cuộc để tích hợp chuẩn công nghệ này lên các dòng máy cao cấp sử dụng chip Core Ultra thế hệ mới nhất.

Sự xuất hiện của AI Quiet Plus cho thấy một bước chuyển mình của Intel khi AI giờ đây không chỉ dùng để chạy đua về con số hiệu năng mà còn để cải thiện trải nghiệm và sức khỏe của người dùng.