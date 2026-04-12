Có nên mua RAM DDR4 vào năm 2026 khi DDR5 tăng vọt?

Giữa bối cảnh cơn sốt chip AI đẩy giá phần cứng lên mức không tưởng, giá RAM DDR5 dự kiến sẽ tăng thêm 63%, chuẩn cũ DDR4 bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Liệu đây là lựa chọn thông minh để tiết kiệm ngân sách hay là một sai lầm khiến bạn phải hối hận khi nâng cấp máy tính sau này?

Nghịch lý thị trường: DDR4 tuy cũ nhưng giá không rẻ

Bước sang năm 2026, thị trường linh kiện máy tính vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy tăng giá do thiếu hụt chip trầm trọng. Theo báo cáo từ TrendForce, nhu cầu khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu AI đã kéo theo sự tăng giá của mọi loại bộ nhớ.

Thực tế cho thấy, một kit RAM DDR4 32 GB từng có giá hơn 2 triệu đồng vào đầu năm nay hiện đã gần vượt ngưỡng 4 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn 'dễ thở' hơn nhiều so với mức gần chục triệu của chuẩn DDR5. Với mức chênh lệch lên tới gần 5 triệu đồng, DDR4 đang là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn lắp ráp PC mà không muốn 'cháy túi'.

Bài toán 'đánh đổi' tương lai

Cái giá thực sự của việc chọn DDR4 không nằm ở số tiền bạn chi ra, mà ở khả năng nâng cấp về sau. Hiện tại, cả AMD và Intel đã bắt đầu quay lưng với chuẩn cũ này.

AMD đã chính thức khai tử hỗ trợ DDR4 sau khi kết thúc vòng đời socket AM4. Trong khi đó, Intel thế hệ 14 là dòng CPU cuối cùng còn hỗ trợ chuẩn bộ nhớ này. Nếu chọn DDR4, bạn đang tự khóa mình vào một hệ thống mà nếu muốn nâng cấp CPU sau 1 - 2 năm nữa, bạn buộc phải vứt bỏ cả bo mạch chủ lẫn RAM để mua mới hoàn toàn. Đây chính là rào cản lớn nhất khiến nhiều người dùng phân vân dù ngân sách eo hẹp.

Lời khuyên

Trong bối cảnh giá SSD và GPU cũng đang leo thang, việc 'thắt lưng buộc bụng' với DDR4 là hoàn toàn hợp lý cho các dàn máy phổ thông hoặc văn phòng. Tuy nhiên, nếu bạn là một game thủ muốn gắn bó với bộ máy trong 5 năm tới, hãy cân nhắc kỹ.

Một giải pháp thay thế thông minh hiện nay là săn tìm các linh kiện cũ hoặc lựa chọn máy bộ (pre-built) từ các đại lý lớn. Thực tế cho thấy, trong vài tháng qua, giá các bộ PC lắp sẵn đôi khi còn rẻ hơn cả việc bạn tự mua lẻ từng linh kiện về lắp ráp.

Nên nhớ rằng việc tiết kiệm hôm nay có thể là gánh nặng cho ngày mai. Hãy cân đối giữa nhu cầu sử dụng thực tế và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.