3 bí quyết giúp Wi-Fi mạnh lên trông thấy

Nếu bạn sống trong một căn nhà nhiều tầng hoặc diện tích lớn, việc gặp phải các 'điểm chết' (nơi sóng chập chờn hoặc mất hẳn) đối với sóng Wi-Fi là điều thường thấy. Tuy nhiên, thay vì vội vàng đầu tư vào các hệ thống Mesh đắt tiền, việc xác định lại vị trí 'vàng' để đặt router chính là giải pháp nhanh và tiết kiệm nhất.

Dưới đây là những nguyên tắc cốt lõi để tối ưu hóa sóng Wi-Fi trong nhà:

1. Chọn vị trí trung tâm và thông thoáng

Sóng Wi-Fi lan tỏa theo dạng hình cầu ra mọi hướng. Vì vậy, vị trí lý tưởng nhất để đặt router là khu vực trung tâm của ngôi nhà. Điều này giúp sóng vô tuyến phân bổ đều khoảng cách tới các phòng.

Router Wi-Fi có những vị trí đặt để giúp tối ưu hiệu suất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Một sai lầm phổ biến là người dùng thường giấu router vào trong ngăn kéo, tủ gỗ hoặc đặt sau TV để... đỡ vướng mắt. Đây là điều không nên. Các vật cản này sẽ chặn đứng hoặc làm suy yếu tín hiệu ngay từ nguồn phát. Ngoài ra, hãy đặt router ở vị trí cao (trên kệ, bàn) thay vì để dưới sàn nhà. Sàn nhà là nơi tập trung nhiều bụi bẩn và vật cản (bàn ghế, thảm), khiến sóng khó lan xa.

2. Tránh xa bê tông và tầng hầm

Nếu nhà bạn có tầng hầm, tuyệt đối không đặt router ở đó. Bê tông và cốt thép là khắc tinh của sóng điện từ; chúng hấp thụ và triệt tiêu tín hiệu cực mạnh (thậm chí chuyển hóa năng lượng sóng thành nhiệt năng).

Hơn nữa, đặt router ở vị trí thấp nhất trong nhà (tầng trệt hoặc tầng hầm) sẽ khiến các tầng trên trở thành 'vùng trắng sóng'. Hãy nhớ quy tắc càng cao và càng thoáng thì càng tốt để sóng có thể len lỏi đến các tầng trên.

3. Coi chừng nhiễu sóng từ đồ gia dụng

Vị trí vật lý không phải là nguyên nhân duy nhất. Các thiết bị điện tử khác trong nhà cũng có thể là 'kẻ phá hoại' thầm lặng.

Lò vi sóng, loa Bluetooth, đèn huỳnh quang hay thậm chí là đèn LED đều có thể gây nhiễu sóng điện từ (EMI). Đặc biệt, nếu bạn đang dùng router đời cũ chỉ có băng tần 2,4 GHz, tình trạng này càng nghiêm trọng vì lò vi sóng cũng hoạt động ở tần số này.

Không để router Wi-Fi gần với lò vi sóng ẢNH: GEMINI

Lời khuyên từ chuyên gia Wi-Fi

Đặt router tránh xa khu vực bếp và các thiết bị điện tử không dây khác.

Nếu có điều kiện, hãy nâng cấp lên router hỗ trợ băng tần kép (5 GHz hoặc 6 GHz). Các băng tần cao này ít bị nhiễu hơn và cho tốc độ nhanh hơn, dù khả năng truyền phát xa hoặc xuyên vật cản có thể kém hơn chút ít so với 2,4 GHz.

Đừng để một chiếc router xịn bị 'phế' chỉ vì đặt sai chỗ. Hãy dành 5 phút để di chuyển thiết bị ra vị trí thoáng đãng, trung tâm nhất trong nhà. Bạn sẽ bất ngờ vì tốc độ mạng được cải thiện đáng kể.