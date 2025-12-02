Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Cục phát Wi-Fi có thể âm thầm theo dõi bạn

Phong Đỗ
Phong Đỗ
02/12/2025 08:48 GMT+7

Soi chính sách 7 hãng router lớn nhất thế giới, ai đang lén lút thu thập dữ liệu người dùng?

Một cuộc điều tra quy mô lớn gần đây của trang công nghệ CNET đã vén màn những góc khuất trong chính sách bảo mật của các nhà sản xuất thiết bị mạng, đơn cử là router Wi-Fi. Sau khi mổ xẻ hơn 30.000 từ trong các văn bản 'thỏa thuận người dùng' chằng chịt và làm việc với 7 ông lớn trong ngành gồm Arris, TP-Link, Eero, D-Link, Asus, Google Nest và Netgear, bức tranh về quyền riêng tư của người dùng hiện ra đầy lo ngại.

Cục phát Wi-Fi trong nhà có thể đang âm thầm theo dõi bạn - Ảnh 1.

Chiếc router Wi-Fi quen thuộc trong nhà lại đang là gián điệp?

ẢNH: CYBERSCOOP

Ma trận router Wi-Fi âm thầm thu thập dữ liệu dưới mác 'tiếp thị'

Hầu hết các hãng sản xuất đều phủ nhận việc bán trực tiếp lịch sử duyệt web của người dùng. Tuy nhiên, tất cả đều thừa nhận có thu thập các dữ liệu kỹ thuật, chỉ số hiệu suất và thông tin định danh. Vấn đề nằm ở chỗ, ranh giới giữa việc thu thập dữ liệu để 'bảo trì hệ thống' và để 'tiếp thị' (thường chia sẻ với bên thứ ba) là cực kỳ mập mờ.

Các chính sách quyền riêng tư thường được viết dài dòng, khó hiểu, tạo ra những vùng xám pháp lý khiến người dùng phổ thông không thể nào nhận biết được mức độ thông tin cá nhân của mình đang bị khai thác đến đâu.

Câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi vào tháng 12.2024, các cơ quan chức năng Mỹ đã thảo luận về việc cấm TP-Link - thương hiệu router cực kỳ phổ biến - do lo ngại về an ninh quốc gia và các liên kết tiềm ẩn với chính phủ nước ngoài.

Về vấn đề lịch sử duyệt web, thái độ của các hãng cũng khác nhau:

  • Google Nest và Asus: Tuyên bố dứt khoát không theo dõi lịch sử duyệt web.
  • TP-Link và Netgear: Cam kết không theo dõi trừ khi người dùng bật các tính năng phụ trợ như 'Parental Control' (phụ huynh kiểm soát trẻ nhỏ).
  • CommScope (thương hiệu Surfboard): Chính sách cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân "khi cần thiết" cho các mục đích kinh doanh, một định nghĩa khá rộng và mơ hồ.
  • D-Link: Vẫn là một ẩn số khi các phóng viên không thể xác định rõ ràng lập trường của hãng này qua văn bản hay phát ngôn viên.

Người dùng cần làm gì để tự bảo vệ bản thân?

Để không biến ngôi nhà thông minh thành một nơi cho người khác nhìn ngó, người dùng cần chủ động hơn trong việc quản lý thiết bị:

  • Tắt tính năng theo dõi (Opt-out): Một số hãng như Google Nest hay Asus cho phép tắt thu thập dữ liệu dễ dàng qua ứng dụng. Tuy nhiên, với Netgear hay CommScope, quy trình này phiền hà hơn khi bắt buộc người dùng phải điền biểu mẫu trên website hoặc gửi email yêu cầu.
  • Xóa nhật ký router: Router thường lưu lại nhật ký hoạt động cục bộ. Đây là 'kho báu' đối với hacker nếu chúng xâm nhập được vào mạng của bạn. Hãy truy cập trang quản trị định kỳ để xóa sạch các dấu vết này.
  • Cảnh giác với thiết bị IoT: Không chỉ router, các thiết bị thông minh khác như camera, bộ điều nhiệt cũng cần được rà soát kỹ các thiết lập quyền riêng tư để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Cục phát Wi-Fi trong nhà có thể đang âm thầm theo dõi bạn - Ảnh 2.

Thiết bị IoT cũng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đã đến lúc người dùng cần thay đổi tư duy, việc bảo mật không chỉ là cài phần mềm diệt virus, mà còn là kiểm soát chặt chẽ những gì phần cứng mạng đang âm thầm báo cáo về máy chủ của nhà sản xuất.

Tin liên quan

Những dấu hiệu cần phải thay router

Những dấu hiệu cần phải thay router

Một số lý do khác nhau ảnh hưởng đến tốc độ kết nối internet, trong đó bộ định tuyến (router) lỗi thời có thể không theo kịp nhu cầu hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

Asus NETGEAR Google IOT Router Wi-fi quyền riêng tư thu thập dữ liệu Bảo mật thiết bị mạng thiết bị thông minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận