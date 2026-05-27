Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Đồng sáng lập Apple tiết lộ lý do bất ngờ khiến công ty ra đời

Kiến Văn
Kiến Văn
27/05/2026 16:30 GMT+7

Steve Wozniak cho biết Apple chỉ ra đời sau khi một công ty mà ông muốn gắn bó liên tục từ chối ý tưởng máy tính cá nhân của ông tới 5 lần.

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Grand Valley State (Mỹ), đồng sáng lập Apple đã hồi tưởng về những ngày đầu của Apple và những lần bị Hewlett-Packard (HP) từ chối đã thúc đẩy ông cùng Steve Jobs và Ronald Wayne thành lập công ty vào năm 1976.

Đồng sáng lập Apple tiết lộ lý do bất ngờ khiến công ty ra đời - Ảnh 1.

Apple có thể đã không xuất hiện nếu HP chấp nhận ý tưởng của Wozniak

ẢNH: AFP

Wozniak cho biết, trước khi Apple ra đời, ông làm việc tại HP và đã trình bày ý tưởng về máy tính cá nhân của mình tới 5 lần, nhưng tất cả đều bị từ chối. Những lần từ chối này đã khiến ông quyết tâm theo đuổi ước mơ khởi nghiệp. Ông nói: "Khi chúng tôi bắt đầu thành lập Apple, tôi không có ý định kiếm tiền hay tạo ra một ngành công nghiệp".

Lý do khiến Steve Wozniak rời bỏ Apple

Mong muốn lớn nhất của Wozniak là được các kỹ sư khác ngưỡng mộ thiết kế máy tính của mình và đánh giá cao sự sáng tạo kỹ thuật. Tư duy này đã ảnh hưởng đến nhiều quyết định của ông, bao gồm cả việc xử lý cổ phiếu Apple. Mặc dù từng sở hữu một lượng cổ phần lớn, Wozniak đã bán đi phần lớn trong những năm 1980 và tặng cổ phần cho những nhân viên đầu tiên không được nhận cổ phần. Ông cũng tích cực quyên góp cho từ thiện, vì tin rằng việc quá gắn bó với của cải có thể "làm tha hóa các giá trị của bạn".

Wozniak chia sẻ: "Nếu bạn làm điều mình yêu thích, bạn không cần phải chứng minh điều đó bằng cách tính phí quá cao". Sau khi rời Apple vào năm 1985, ông vẫn nằm trong danh sách trả lương của công ty và tiết lộ rằng ông nhận được khoảng 50 USD mỗi tuần sau khi trừ thuế và các khoản tiết kiệm.

Wozniak cũng kể về việc trở lại Đại học California, Berkeley để hoàn thành bằng cấp của mình nhiều năm sau khi rời trường. Ông tốt nghiệp ở tuổi 35 với bí danh "Rocky Raccoon Clark" để tránh sự chú ý và sau đó dành nhiều năm dạy học sinh về máy tính.

Lời khuyên của ông Wozniak dành cho các sinh viên tốt nghiệp vẫn rất thực tế: "Hãy tìm một công việc, tự lo cho bản thân, tiếp tục học hỏi và nỗ lực hết mình ngay cả khi cuộc sống có vẻ không chắc chắn".

Tin liên quan

Apple trang bị chip kém tiêu chuẩn, người dùng vẫn chịu chi tiền

Apple trang bị chip kém tiêu chuẩn, người dùng vẫn chịu chi tiền

Apple đang áp dụng một chiến lược thông minh trong việc sử dụng chip bán dẫn khi công ty bán ra những sản phẩm được trang bị các con chip không đạt tiêu chuẩn.

Khám phá thêm chủ đề

Apple Steve Wozniak HP Máy tính cá nhân thành lập công ty
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận