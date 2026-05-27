Đồng sáng lập Apple tiết lộ lý do bất ngờ khiến công ty ra đời

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Grand Valley State (Mỹ), đồng sáng lập Apple đã hồi tưởng về những ngày đầu của Apple và những lần bị Hewlett-Packard (HP) từ chối đã thúc đẩy ông cùng Steve Jobs và Ronald Wayne thành lập công ty vào năm 1976.

Wozniak cho biết, trước khi Apple ra đời, ông làm việc tại HP và đã trình bày ý tưởng về máy tính cá nhân của mình tới 5 lần, nhưng tất cả đều bị từ chối. Những lần từ chối này đã khiến ông quyết tâm theo đuổi ước mơ khởi nghiệp. Ông nói: "Khi chúng tôi bắt đầu thành lập Apple, tôi không có ý định kiếm tiền hay tạo ra một ngành công nghiệp".

Lý do khiến Steve Wozniak rời bỏ Apple

Mong muốn lớn nhất của Wozniak là được các kỹ sư khác ngưỡng mộ thiết kế máy tính của mình và đánh giá cao sự sáng tạo kỹ thuật. Tư duy này đã ảnh hưởng đến nhiều quyết định của ông, bao gồm cả việc xử lý cổ phiếu Apple. Mặc dù từng sở hữu một lượng cổ phần lớn, Wozniak đã bán đi phần lớn trong những năm 1980 và tặng cổ phần cho những nhân viên đầu tiên không được nhận cổ phần. Ông cũng tích cực quyên góp cho từ thiện, vì tin rằng việc quá gắn bó với của cải có thể "làm tha hóa các giá trị của bạn".

Wozniak chia sẻ: "Nếu bạn làm điều mình yêu thích, bạn không cần phải chứng minh điều đó bằng cách tính phí quá cao". Sau khi rời Apple vào năm 1985, ông vẫn nằm trong danh sách trả lương của công ty và tiết lộ rằng ông nhận được khoảng 50 USD mỗi tuần sau khi trừ thuế và các khoản tiết kiệm.

Wozniak cũng kể về việc trở lại Đại học California, Berkeley để hoàn thành bằng cấp của mình nhiều năm sau khi rời trường. Ông tốt nghiệp ở tuổi 35 với bí danh "Rocky Raccoon Clark" để tránh sự chú ý và sau đó dành nhiều năm dạy học sinh về máy tính.

Lời khuyên của ông Wozniak dành cho các sinh viên tốt nghiệp vẫn rất thực tế: "Hãy tìm một công việc, tự lo cho bản thân, tiếp tục học hỏi và nỗ lực hết mình ngay cả khi cuộc sống có vẻ không chắc chắn".