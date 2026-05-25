Apple trang bị chip kém tiêu chuẩn, người dùng vẫn chịu chi tiền

Kiến Văn
25/05/2026 15:34 GMT+7

Apple đang áp dụng một chiến lược thông minh trong việc sử dụng chip bán dẫn khi công ty bán ra những sản phẩm được trang bị các con chip không đạt tiêu chuẩn.

Theo báo cáo mới từ Wall Street Journal, Apple đã xây dựng một mô hình kinh doanh vững mạnh dựa trên việc sử dụng các chip xử lý có lỗi nhỏ hoặc hiệu năng thấp hơn trong các sản phẩm giá rẻ.

MacBook Neo được trang bị phiên bản lỗi của chip A18 Pro

Một ví dụ điển hình là chiếc MacBook Neo mới có giá 599 USD, sử dụng chip A18 Pro nhưng chỉ được trang bị chip đồ họa 5 lõi, thay vì phiên bản 6 lõi như trong dòng iPhone 16 Pro. Mặc dù đây là điều có thể khiến người dùng lo ngại về chất lượng sản phẩm, nhưng thực tế đây là một chiến thuật khéo léo của Apple. Những chip này không bị hỏng theo cách mà người dùng thường nghĩ, bởi phần hoạt động kém hiệu quả có thể được vô hiệu hóa nhằm để lại một chip vẫn hoạt động tốt cho các thiết bị khác.

Được gọi là phân loại chip, quá trình này đã tồn tại trong ngành công nghiệp bán dẫn nhiều thập kỷ, nhưng Apple đang áp dụng quy trình này với quy mô và độ chính xác mà ít công ty nào có thể sánh kịp. Sản xuất chip là một công việc phức tạp, với một tấm silicon chứa hàng trăm chip và không phải tất cả đều đạt hiệu năng cao nhất. Những chip tốt nhất sẽ được sử dụng cho các sản phẩm cao cấp, trong khi những chip có hiệu năng thấp hơn sẽ được phân loại và sử dụng cho các sản phẩm khác.

Cách xử lý khôn khéo của Apple

Lợi thế của Apple nằm ở việc công ty này bán ra một số lượng lớn thiết bị ở nhiều phân khúc giá khác nhau. Theo báo cáo, Apple bán hơn 200 triệu iPhone mỗi năm, điều đó có nghĩa ngay cả một tỷ lệ nhỏ chip không đạt tiêu chuẩn cũng có thể tạo ra hàng triệu chip có thể tái sử dụng. Một chip không lý tưởng cho iPhone cao cấp vẫn có thể hoạt động tốt trên MacBook, iPad, Apple TV cấp thấp, hoặc HomePod.

A18 Pro lỗi vẫn đáp ứng tốt các nhiệm vụ của nhiều sản phẩm giá rẻ

Sản phẩm giá rẻ như MacBook Neo cho thấy Apple có thể tạo ra thiết bị với mức giá thấp mà không làm mất đi lợi thế về chip xử lý. Mặc dù kém hiệu quả hơn do lõi GPU bị vô hiệu hóa, chip A18 Pro trên MacBook Neo vẫn giúp sản phẩm đạt mức giá 599 USD. Đây không chỉ nằm ở vấn đề hiệu quả mà còn là một chiến lược kinh doanh thông minh.

Một ví dụ khác là iPhone 17e sử dụng chip không đạt tiêu chuẩn của iPhone 17 và iPhone Air sử dụng chip không đạt tiêu chuẩn của dòng iPhone 17 Pro cao cấp. Kể từ năm 2021, Apple đã bán 6 chip dòng A với ít hơn 1 lõi GPU trong các thiết bị giá rẻ hơn sau khi phiên bản đầy đủ xuất hiện trong các mẫu đắt tiền hơn.

Quy mô sản xuất lớn là một trong những lợi thế lớn nhất của Apple khi điều này cho phép công ty biến những chip không hoàn hảo thành một chiến lược cho toàn bộ dòng sản phẩm. Đối với nhiều người, những chip có lỗi kỹ thuật không phải là sản phẩm tồi nếu chúng hoạt động tốt so với giá tiền. Trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ hiện nay, chiến lược này giúp Apple duy trì biên lợi nhuận của mình.

iPhone 17 đang hút khách, Apple liệu có trì hoãn ra mắt iPhone 18?

Doanh số bùng nổ của dòng iPhone 17 tại Trung Quốc đang khiến Apple phải tính toán lại kế hoạch ra mắt thế hệ tiếp theo.

