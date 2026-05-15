iPhone 17 đang hút khách, Apple liệu có trì hoãn ra mắt iPhone 18?

Theo Wccftech, nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Apple có thể trì hoãn iPhone 18 do nhu cầu dành cho iPhone 17 vẫn tăng mạnh, đặc biệt với phiên bản tiêu chuẩn.

Dòng iPhone 17 đang tiến đến cột mốc doanh số 30 triệu chiếc tại Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Báo cáo từ người dùng "RD Observation" trên Weibo và được nhiều trang công nghệ dẫn lại cho thấy, dòng iPhone 17 đã đạt hơn 27 triệu lượt kích hoạt tại Trung Quốc chỉ sau khoảng 14 tuần mở bán và đang tiến gần cột mốc 30 triệu máy. Đây được xem là một trong những màn ra mắt thành công nhất của Apple tại thị trường tỉ dân trong vài năm gần đây.

Điều bất ngờ nằm ở chỗ phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn lại trở thành động lực doanh số chính thay vì các mẫu Pro đắt tiền. Báo cáo từ Counterpoint cho thấy bản tiêu chuẩn chiếm khoảng 22% tổng doanh số dòng iPhone 17, tăng đáng kể so với thế hệ trước. Lượng tiêu thụ của model này cũng tăng hơn 30% so với iPhone 16 tiêu chuẩn.

Lý do chính khiến iPhone 17 hút khách

Giới phân tích cho rằng Apple đã thành công với chiến lược đưa nhiều tính năng cao cấp xuống dòng máy thường nhưng vẫn giữ mức giá khởi điểm quen thuộc. iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu màn hình LTPO OLED, chip A19 dựa trên tiến trình 3nm và bộ nhớ trong khởi điểm lớn hơn, tạo sức hút mạnh với người dùng muốn trải nghiệm cao cấp mà không cần chi thêm cho bản Pro.

Ngoài ra, các chương trình trợ giá smartphone tại Trung Quốc cũng góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng iPhone 17. Một số mẫu iPhone đủ điều kiện nhận trợ cấp khoảng 15%, giúp giá bán thực tế cạnh tranh hơn đáng kể so với nhiều flagship Android nội địa.

Khi mà doanh số iPhone 17 vẫn tăng mạnh từng tuần, nhiều nguồn tin cho biết Apple đang cân nhắc điều chỉnh lộ trình dòng iPhone 18. Một số báo cáo thậm chí cho biết iPhone 18 thông thường có thể bị lùi sang năm 2027 thay vì ra mắt sớm như kế hoạch ban đầu.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, đây sẽ là một trong số ít lần Apple thay đổi đáng kể chu kỳ phát hành iPhone vì doanh số thế hệ hiện tại vượt xa kỳ vọng.