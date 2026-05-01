Apple đạt doanh số kỷ lục nhờ bán iPhone 17 ở Trung Quốc

Hôm 30.4, Apple báo cáo doanh thu trong quý thứ hai của năm tài chính 2026 (tháng 1 - 3). Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu 111,2 tỉ USD và lợi nhuận ròng 29,6 tỉ USD. Cả hai con số đều thể hiện mức tăng trưởng lần lượt là 17% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu doanh thu hằng quý cao nhất trong lịch sử công ty.

Apple thắng lớn nhờ bán iPhone 17, MacBook Neo

Dòng iPhone 17, ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, đã trở nên phổ biến tại Trung Quốc, với doanh số iPhone tăng 21,7% lên 57 tỉ USD. Kevan Parrek, Giám đốc tài chính (CFO) của Apple, cho biết: "Hiệu suất sẽ tốt hơn nếu không có những hạn chế về nguồn cung đối với các chất bán dẫn tiên tiến được sử dụng trong các thiết bị của Apple".

Người dùng trải nghiệm iPhone 17 tại cửa hàng Apple ở khu Sanlitun, Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 9.2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo các chuyên gia, việc Apple phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc là điều dễ hiểu. Tháng 1 đến tháng 3 thường là mùa thấp điểm. Tuy nhiên, iPhone 17 phiên bản màu cam, gợi nhớ đến thương hiệu xa xỉ Hermes, có cách chơi chữ tiếng Trung - trong đó cách phát âm của từ "cam" trùng với chữ Hán "thành công" đã thúc đẩy tiêu thụ nội địa.

Theo Counterpoint Research, Apple đã vươn lên vị trí số 1 toàn cầu trên thị trường smartphone trong quý đầu của năm nhờ sự phổ biến của hãng tại thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, doanh thu mảng dịch vụ của Apple đạt 30,98 tỉ USD, tăng 16%. Doanh số bán hàng của dòng máy Mac tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự ra mắt của MacBook Neo giá rẻ.

Về mảng kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI), CEO Tim Cook cho biết: "Việc hợp tác để giới thiệu Google Gemini trên thiết bị Apple đang tiến triển thuận lợi. Việc phát triển mô hình AI nội bộ cũng đang đạt được những tiến bộ đáng kể". Apple tiết lộ chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) tăng 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,42 tỉ USD.

Nỗi lo về chip nhớ

Dù đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, CEO Tim Cook cho biết Apple vẫn phải đối mặt những hạn chế về nguồn cung, đặc biệt với iPhone, khi chi phí chip nhớ có thể tăng trong nửa cuối năm.

Theo các báo cáo, Apple đang thu mua lượng hàng tồn kho DRAM dành cho thiết bị di động từ Samsung Electronics và SK Hynix từ đầu tháng 4. Công ty đang xem xét nhiều biện pháp khác nhau để giảm thiểu tác động của việc khan hiếm bộ nhớ di động.

"Chúng tôi kỳ vọng tổng doanh thu của công ty trong quý tiếp theo sẽ tăng 14 - 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả khả quan nhất trong bối cảnh nguồn cung hạn chế", Kevan Parekh nói.

Apple sắp có CEO mới sau 15 năm kỷ nguyên Tim Cook

Trong khi đó, CEO Tim Cook cho biết các hạn chế về nguồn cung trong quý 2 chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến máy tính Mac "do nhu cầu của người dùng vẫn cao và công ty có ít sự linh hoạt hơn trong chuỗi cung ứng".

"Chi phí bộ nhớ sẽ ngày càng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ xem xét nhiều lựa chọn khác nhau khi chi phí tăng lên", CEO Apple nói.

Trước đó, nhà cung cấp chip nhớ hàng đầu SK Hynix cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2030 do ngành công nghiệp này đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu tăng vọt do "cơn sốt" AI.

Ngay trước thềm công bố kết quả kinh doanh quý và Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) được mong đợi vào tháng 6, Apple đã thông báo rằng John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ tiếp quản vị trí CEO từ Tim Cook vào ngày 1.9.

Người kế nhiệm của Cook sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ duy trì doanh số iPhone tại Trung Quốc đồng thời đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi quốc gia này.