Apple có thể thất bại với iPhone Ultra dù cấu hình hoàn hảo

iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ giúp phổ biến và sớm thống trị phân khúc thị trường smartphone gập. Mặc dù vậy, sự thành công ban đầu của bất kỳ sản phẩm nào của Apple không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn vào sức hút thương hiệu. Thách thức thực sự sẽ đến khi cơn sốt ban đầu lắng xuống và iPhone Ultra cần phải chứng minh giá trị của mình thông qua những ưu điểm nổi bật.

iPhone Ultra sẽ phải đối mặt với một số thách thức lớn ẢNH: FPT

Apple dường như đã nhận thức được điều này và đang đầu tư mạnh mẽ để tạo ra một chiếc điện thoại xuất sắc. Theo thông tin rò rỉ, iPhone Ultra có thể mỏng hơn so với những tin đồn trước đây, chỉ dày 9,23 mm khi gập lại. Tuy nhiên, điều đó dường như chưa đủ đảm bảo doanh số bán hàng cao, đặc biệt khi sản phẩm đang đối mặt với hai thách thức lớn mà chưa có giải pháp rõ ràng.

Hai thách thức lớn cho iPhone Ultra

Thứ nhất, thiết kế của iPhone Ultra có thể không được lòng tất cả người dùng. Mặc dù ý tưởng về màn hình gập đã thu hút một số người hâm mộ, một cuộc khảo sát gần đây từ PhoneArena cho thấy chỉ khoảng một phần ba người dùng thích kiểu dáng này.

Pura X Max chỉ là một trong nhiều mẫu smartphone gập của Huawei ẢNH: HUAWEI

Đây rõ ràng là một lợi thế cho Samsung, công ty đang dẫn đầu thị trường smartphone gập với nhiều mẫu mã đa dạng, bao gồm Galaxy Z Flip7 và Z Fold Wide trong tương lai. Tại Trung Quốc, Huawei cũng đang chiếm ưu thế với danh mục sản phẩm phong phú, khiến Apple gặp khó khăn trong việc cạnh tranh.

Thứ hai, giá bán sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của iPhone Ultra. Các tin đồn gần đây cho thấy Apple sẽ bán sản phẩm này với mức giá từ 1.999 đến 2.400 USD. Trong khi đó, Samsung cũng dự kiến bán Galaxy Z Fold Wide với giá tương tự.

Giá bán của iPhone Ultra không hề rẻ ẢNH: FPT

Mặc dù những người hâm mộ trung thành của Apple có thể không bận tâm đến giá cả, nhưng khách hàng thông thường có thể tìm kiếm lựa chọn khác với mức giá hợp lý hơn, như Moto Razr Fold hay các mẫu điện thoại gập sắp ra mắt.

Dù vậy, Apple vẫn có thể tạo ra bất ngờ với iPhone Ultra bằng những tính năng đột phá hoặc mức giá cạnh tranh hơn. Nhiều người vẫn rất háo hức với sự ra mắt của iPhone Ultra và cách Apple sẽ đối mặt với những thách thức lớn trong việc giới thiệu một sản phẩm như vậy vào thời điểm này. Xét cho cùng, ngay cả khi iPhone Ultra có tầm ảnh hưởng lớn, tác động đến thị trường của sản phẩm có thể không đáng kể.