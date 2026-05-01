Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Apple có thể thất bại với iPhone Ultra dù cấu hình hoàn hảo

Kiến Văn
01/05/2026 10:08 GMT+7

Các thông số kỹ thuật được đồn đoán của iPhone Ultra nghe có vẻ ấn tượng, nhưng Apple có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa.

iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ giúp phổ biến và sớm thống trị phân khúc thị trường smartphone gập. Mặc dù vậy, sự thành công ban đầu của bất kỳ sản phẩm nào của Apple không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn vào sức hút thương hiệu. Thách thức thực sự sẽ đến khi cơn sốt ban đầu lắng xuống và iPhone Ultra cần phải chứng minh giá trị của mình thông qua những ưu điểm nổi bật.

iPhone Ultra sẽ phải đối mặt với một số thách thức lớn

Apple dường như đã nhận thức được điều này và đang đầu tư mạnh mẽ để tạo ra một chiếc điện thoại xuất sắc. Theo thông tin rò rỉ, iPhone Ultra có thể mỏng hơn so với những tin đồn trước đây, chỉ dày 9,23 mm khi gập lại. Tuy nhiên, điều đó dường như chưa đủ đảm bảo doanh số bán hàng cao, đặc biệt khi sản phẩm đang đối mặt với hai thách thức lớn mà chưa có giải pháp rõ ràng.

Hai thách thức lớn cho iPhone Ultra

Thứ nhất, thiết kế của iPhone Ultra có thể không được lòng tất cả người dùng. Mặc dù ý tưởng về màn hình gập đã thu hút một số người hâm mộ, một cuộc khảo sát gần đây từ PhoneArena cho thấy chỉ khoảng một phần ba người dùng thích kiểu dáng này.

Pura X Max chỉ là một trong nhiều mẫu smartphone gập của Huawei

Đây rõ ràng là một lợi thế cho Samsung, công ty đang dẫn đầu thị trường smartphone gập với nhiều mẫu mã đa dạng, bao gồm Galaxy Z Flip7 và Z Fold Wide trong tương lai. Tại Trung Quốc, Huawei cũng đang chiếm ưu thế với danh mục sản phẩm phong phú, khiến Apple gặp khó khăn trong việc cạnh tranh.

Thứ hai, giá bán sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của iPhone Ultra. Các tin đồn gần đây cho thấy Apple sẽ bán sản phẩm này với mức giá từ 1.999 đến 2.400 USD. Trong khi đó, Samsung cũng dự kiến bán Galaxy Z Fold Wide với giá tương tự.

Giá bán của iPhone Ultra không hề rẻ

Mặc dù những người hâm mộ trung thành của Apple có thể không bận tâm đến giá cả, nhưng khách hàng thông thường có thể tìm kiếm lựa chọn khác với mức giá hợp lý hơn, như Moto Razr Fold hay các mẫu điện thoại gập sắp ra mắt.

Dù vậy, Apple vẫn có thể tạo ra bất ngờ với iPhone Ultra bằng những tính năng đột phá hoặc mức giá cạnh tranh hơn. Nhiều người vẫn rất háo hức với sự ra mắt của iPhone Ultra và cách Apple sẽ đối mặt với những thách thức lớn trong việc giới thiệu một sản phẩm như vậy vào thời điểm này. Xét cho cùng, ngay cả khi iPhone Ultra có tầm ảnh hưởng lớn, tác động đến thị trường của sản phẩm có thể không đáng kể.

Apple bước vào cuộc chơi iPhone và MacBook cho giới siêu giàu

Apple dường như tin rằng thuật ngữ Pro không còn đủ để phân loại các sản phẩm cao cấp nhất của mình.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone Ultra Apple smartphone gập Samsung trung quốc Huawei
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận