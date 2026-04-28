Apple bước vào cuộc chơi iPhone và MacBook cho giới siêu giàu

Theo Macworld, Apple đang mở rộng thương hiệu "Ultra" ra ngoài Apple Watch và chip Mac, với iPhone và MacBook là những thiết bị thừa hưởng quy tắc đặt tên mới. Điều đó có nghĩa, iPhone Ultra và MacBook Ultra có thể sớm xuất hiện.

iPhone Ultra là tên gọi của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên? ẢNH: MajinBuofficia

Tin đồn về iPhone Ultra và chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple đã xuất hiện từ lâu, báo cáo mới càng củng cố thêm độ tin cần của những thông tin này. Điều đó cũng có nghĩa Apple sẽ không định vị iPhone màn hình gập trong dòng iPhone 18 mà tạo ra một dòng sản phẩm riêng biệt, tương tự như iPhone Air.

Dự kiến ra mắt vào tháng 9.2026, iPhone Ultra sẽ đứng đầu dòng sản phẩm iPhone để thiết lập lại thứ bậc đã tồn tại từ trước đến nay. iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn tiếp tục giữ vị trí là những chiếc iPhone thông thường tốt nhất, còn iPhone Ultra sẽ là iPhone màn hình gập duy nhất với mức giá cao hơn.

Apple muốn 'phủ sóng' thương hiệu Ultra

Về phía MacBook, MacBook Ultra sẽ là mẫu MacBook OLED màn hình cảm ứng đầu tiên, nằm trên các mẫu MacBook Pro hiện tại về tính năng và giá bán. Sản phẩm có thể được trang bị chip M6 Pro và M6 Max, sản xuất trên công nghệ 2nm của TSMC.

MacBook Ultra sẽ tạo sự khác biệt với màn hình OLED cảm ứng ẢNH: DIGITALTRENDS

Các tin đồn cũng cho biết MacBook Ultra sẽ có màn hình Dynamic Island, khung máy mỏng và bản lề bền hơn, phù hợp với thao tác chạm thường xuyên. Ban đầu, MacBook Ultra dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, nhưng cuộc khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu có thể khiến việc ra mắt bị hoãn lại đến đầu năm sau.

Ngoài iPhone Ultra và MacBook Ultra, tên gọi "Ultra" cũng có thể được áp dụng cho một mẫu AirPods cao cấp mới, vốn được đồn đoán sẽ tích hợp camera. Tên gọi này có thể phù hợp hơn với những sản phẩm đột phá so với phiên bản nâng cấp nhỏ của AirPods Pro 3 hiện tại. Thêm vào đó, iPad Ultra cũng có thể sở hữu màn hình lớn hơn và khả năng gập lại, điều mà CEO sắp nhậm chức John Ternus đang ưu tiên.

Dĩ nhiên, điều nhiều người có thể lo ngại với dòng Ultra chính là giá bán của chúng sẽ ra sao. Việc tạo ra một phân khúc cao cấp hơn so với phiên bản Pro có thể dẫn đến việc định giá cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, iPhone gập được đồn đoán sẽ có giá khởi điểm từ 2.000 USD, một mức giá khá cao ngay cả đối với người dùng bản Pro.