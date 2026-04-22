iPhone Ultra sẽ có thiết kế mỏng hơn cả iPhone Air?

Theo các thông số kỹ thuật vừa bị rò rỉ, iPhone Ultra sẽ có một thiết kế rất mỏng, thậm chí còn mỏng hơn cả iPhone Air - mẫu điện thoại được sản xuất cho những khách hàng ưu tiên tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, với thiết kế mỏng như vậy, Apple không có nhiều không gian bên trong khung máy, dẫn đến việc iPhone Ultra sẽ không được trang bị tính năng Face ID.

iPhone Ultra đang học hỏi từ các đối thủ của mình ẢNH: Ben Geskin

Khá thú vị, Apple vẫn quyết định tích hợp nút điều khiển camera trên mẫu điện thoại này. Nút điều khiển camera này sẽ nằm ở phía bên phải của iPhone Ultra, có khả năng là ở cạnh trên khi điện thoại được mở. Đây là một yếu tố kỳ lạ khi nhìn vào những nỗ lực của Apple để iPhone Ultra mỏng hơn.

Lý do Apple đưa nút điều khiển camera vào iPhone Ultra

Giải thích cho điều này, Apple cho biết việc bổ sung nút điều khiển camera nhằm giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay. Trong khi nhiều smartphone màn hình gập khác yêu cầu người dùng phải cầm bằng cả hai tay khi chụp ảnh hoặc quay video, Apple muốn iPhone Ultra cho phép người dùng điều khiển camera mà không cần phải gập lại hay sử dụng cả hai tay. Các thao tác quan trọng như phóng to, thu nhỏ hay chụp ảnh sẽ được thực hiện thông qua nút này, tương tự như trên các mẫu iPhone màn hình thường.

Ngoài cách tiếp cận khác biệt trong việc chụp ảnh, Apple cũng đã thiết kế bố cục của iPhone Ultra hoàn toàn khác biệt so với các mẫu điện thoại hiện có, khiến các đối thủ như Samsung và Huawei cũng phải cân nhắc sản xuất những smartphone gập tương tự.

Dẫu vậy, các chuyên gia vẫn tin rằng sự thành công của iPhone Ultra sẽ phụ thuộc nhiều vào cách thức hoạt động của các ứng dụng trên thiết bị này, điều mà Apple và nhà phát triển phần mềm sẽ phải nỗ lực nhiều.