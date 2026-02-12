Cuộc tranh luận 'Apple dẫn dắt xu hướng, Samsung theo sau' lại bùng lên

Từ việc thiết kế điện thoại đến giao diện người dùng, ảnh hưởng của Apple đối với thị trường Android là rất lớn. Trong khi một số thương hiệu Android tỏ ra thận trọng, Samsung lại thể hiện rõ điều đó, thay vì tự tạo ra con đường riêng.

Dù có những nỗ lực trong sáng tạo, Samsung vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi các hướng đi từ Apple ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Mới đây, một báo cáo từ trang công nghệ ETNews của Hàn Quốc cho biết, Samsung đang thử nghiệm công nghệ có thể thay đổi khẩu độ cho camera smartphone - một tính năng mà hãng đã ngừng sử dụng từ năm 2019. Trước đó, Samsung đã tiên phong trong việc trang bị camera với khẩu độ thay đổi trên dòng Galaxy S9 và S10, nhưng sau đó không tiếp tục phát triển.

Sự trở lại của tính năng này dường như không phải ngẫu nhiên, bởi iPhone 18 Pro được cho là đã trở thành chiếc iPhone đầu tiên trang bị công nghệ tương tự. Cho dù Samsung là hãng phát triển công nghệ này đầu tiên và việc hồi sinh có thể mang lại lợi ích cho người dùng, nhưng điều đáng lo ngại là hãng đang phản ứng theo lịch trình của đối thủ lớn nhất thay vì phát triển theo hướng riêng của mình.

Samsung có thực sự đang lệ thuộc vào nhịp điệu của Apple?

Việc đưa camera với khẩu độ thay đổi không phải là trường hợp cá biệt bởi nhiều sản phẩm mới ra mắt gần đây của Samsung đều có dấu hiệu sao chép từ Apple, từ giao diện phần mềm đến thiết kế tai nghe. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng công ty vẫn có những sản phẩm sáng tạo, như dòng Galaxy Z Fold và Z Flip, để chứng minh khả năng đổi mới của hãng. Tuy nhiên, trong khi những sản phẩm này nổi bật, phần lớn danh mục sản phẩm còn lại của Samsung lại phụ thuộc vào những xu hướng do Apple định hình.

Dù chiến lược này mang lại thành công về doanh số cho Samsung, nhưng điều đó đặt ra câu hỏi về khả năng sáng tạo của hãng. Samsung từng nổi bật nhờ sự đổi mới và dám thử nghiệm, nhưng giờ đây, có vẻ như công ty đang dần đánh mất bản sắc riêng của mình.

Để duy trì vị thế trên thị trường, Samsung cần phải từ bỏ sự phụ thuộc vào Apple và tìm kiếm những ý tưởng độc đáo cho toàn bộ danh mục sản phẩm của hãng bởi nếu không, chiến lược này có thể không còn hiệu quả trong tương lai.