Công nghệ Tin tức công nghệ

Thương hiệu Trung Quốc khiến cả Apple và Samsung phải dè chừng

Kiến Văn
09/02/2026 20:04 GMT+7

Đây là thương hiệu đã đầu tư mạnh đổi mới thiết kế, camera và pin, đồng thời cam kết cập nhật phần mềm dài hơn cho smartphone.

Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất từ Omdia, thương hiệu Honor của Trung Quốc đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025, trở thành một trong những thương hiệu có hiệu suất mạnh mẽ nhất trên thị trường. Dữ liệu từ cho thấy lượng hàng xuất xưởng của Honor đã tăng 11% so với năm trước, vượt qua các đối thủ như Xiaomi, Oppo và Vivo.

Thương hiệu Trung Quốc khiến cả Apple và Samsung phải dè chừng - Ảnh 1.

Honor đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ

ẢNH: DIGITALTRENDS

Báo cáo chỉ ra rằng tổng lượng xuất xưởng smartphone toàn cầu đã tăng 2%, với Apple dẫn đầu thị trường nhờ mức tăng trưởng 7% và chiếm 19% thị phần. Samsung theo sát với mức tăng trưởng và thị phần tương tự, trong khi Xiaomi đứng ở vị trí thứ ba với 13% thị phần, mặc dù lượng xuất xưởng của hãng đã giảm 2%.

Ngay cả khi không nằm trong top 5 nhà cung cấp hàng đầu, Honor vẫn nổi bật với hiệu suất tăng trưởng ấn tượng. Omdia cho rằng sự phát triển này chủ yếu đến từ việc mở rộng địa lý nhanh chóng của Honor trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại các thị trường trọng điểm.

Chiến lược trở thành một trong những thương hiệu đáng xem

Dòng sản phẩm năm 2025 của Honor thể hiện sự chú trọng vào đổi mới. Năm ngoái, hãng đã ra mắt một số thiết bị đáng chú ý, trong đó có chiếc điện thoại gập cao cấp Honor Magic V5 được khen ngợi nhờ thiết kế siêu mỏng, màn hình xuất sắc và phần cứng camera hàng đầu. Magic V5 đã khắc phục nhiều vấn đề quan trọng của điện thoại gập, đặc biệt là độ bền bản lề, khả năng chống nước và độ sáng màn hình.

Thương hiệu Trung Quốc khiến cả Apple và Samsung phải dè chừng - Ảnh 2.

Honor Magic V5 từng là sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ, thách thức dòng Galaxy Z Fold của Samsung

ẢNH: T.L

Ngoài ra, vào cuối năm vừa qua, Honor đã giới thiệu chiếc điện thoại cao cấp Win trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và viên pin dung lượng 10.000 mAh. Đặc biệt, công ty đã điều chỉnh cam kết hỗ trợ phần mềm khi hứa hẹn cung cấp 7 năm cập nhật cho Magic 7 Pro và các mẫu máy mới hơn.

Trong năm 2026, Honor dự kiến sẽ tiếp tục đà phát triển với việc ra mắt chiếc điện thoại gập cao cấp thế hệ tiếp theo Honor Magic V6 vào đầu tháng 3. Đồng thời, chiếc Honor Robot Phone cũng sẽ được trình làng.

Khám phá thêm chủ đề

