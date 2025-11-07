Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Các thiết bị Galaxy không còn hỗ trợ cập nhật phần mềm

Kiến Văn
Kiến Văn
07/11/2025 09:58 GMT+7

Tháng 11 trở thành tháng thất vọng cho những người sở hữu điện thoại và máy tính bảng Galaxy khi Samsung công bố kế hoạch cập nhật phần mềm mới.

Theo Sammyfans, một số thiết bị Galaxy sẽ không còn nhận được hỗ trợ cập nhật phần mềm từ Samsung, trong đó có nhiều mẫu điện thoại và máy tính bảng phổ biến. Cụ thể, các thiết bị đã bị loại khỏi danh sách hỗ trợ cập nhật gồm có Galaxy S20 FE, S20 FE 5G và Galaxy Tab Active3.

Đã đến lúc người dùng cẩn thận khi sử dụng những điện thoại Galaxy này - Ảnh 1.

Người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các thiết bị không còn hỗ trợ, nhưng cần cảnh giác

ẢNH: SAMSUNG

Được biết, Galaxy S20 FE và S20 FE 5G là những sản phẩm đầu tiên thuộc dòng Fan Edition của Samsung. Sau 5 năm nhận được bản cập nhật phần mềm, các thiết bị này không còn đủ điều kiện để tiếp tục nhận hỗ trợ. Trong khi đó, Galaxy Tab Active3 là một trong những máy tính bảng bền bỉ của công ty.

Nhiều thiết bị Galaxy cũng vào danh sách hạn chế

Ngoài ra, một số thiết bị khác cũng bị xóa khỏi danh sách hỗ trợ cập nhật hai năm một lần, bao gồm: Galaxy M22, M52 5G và Samsung W22 5G. Trong đó, Galaxy M22 và M52 5G là những smartphone tầm trung ra mắt vào năm 2021, còn Samsung W22 5G là phiên bản Trung Quốc của Galaxy Z Fold3 5G - tất cả đều đã hoàn thành vòng đời cập nhật.

Việc các thiết bị đã mất hỗ trợ cập nhật chính thức giờ đây dễ bị khai thác bởi các lỗ hổng Android. Đối với những người đang sử dụng Galaxy S20 FE, Galaxy S25 FE được xem là một lựa chọn nâng cấp hoàn hảo. Samsung cũng đã ra mắt dòng Galaxy M mới với thời gian cập nhật lên đến 6 năm. Người dùng Samsung W22 5G có thể xem xét mua W26 5G - chiếc điện thoại màn hình gập mỏng nhất thế giới.

