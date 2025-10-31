Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chủ tịch Samsung 'cà khịa nhẹ' người dùng iPhone

Kiến Văn
Kiến Văn
31/10/2025 20:13 GMT+7

Tối 30.10, một cuộc gặp mặt không chính thức giữa Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong và CEO Nvidia Jensen Huang đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ công nghệ.

Sự kiện gặp mặt giữa lãnh đạo Samsung và Nvidia diễn ra tại nhà hàng Kkanbu Chicken, nổi tiếng với món gà rán Hàn Quốc, nằm gần ga Samseong trên tuyến tàu điện ngầm số 2 ở khu Gangnam sầm uất. Cùng tham gia bữa tối còn có Chủ tịch Hyundai Chung Eui-sun.

Chủ tịch Samsung "cà khịa nhẹ" người dùng iPhone ở Seoul - Ảnh 1.

Nhiều người đã dùng iPhone để ghi lại cuộc gặp giữa lãnh đạo Samsung với Nvidia và Hyundai

ẢNH: LIVEMINT

Ba 'ông trùm' đã có một buổi tối thân mật, thưởng thức món ăn và cùng nhau thực hiện một cử chỉ truyền thống trong văn hóa uống rượu Hàn Quốc: cú nhấp môi tình yêu. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 1 giờ, sau đó cả ba rời đi trên cùng một chiếc xe.

iPhone vẫn 'phủ sóng' giữa thủ phủ Samsung

Trong buổi gặp gỡ, Lee Jae-Yong bày tỏ sự vui mừng khi vấn đề thuế quan giữa Mỹ và Hàn Quốc đã được giải quyết. Ông chia sẻ: "Hạnh phúc không chỉ là được thưởng thức món ăn ngon và uống rượu với những người tốt". Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các quan chức chính phủ đã giúp giải quyết những khác biệt giữa hai nước nhằm thúc đẩy kinh doanh.

Tuy nhiên, trong lúc nhìn ra đám đông, Lee Jae-Yong đã nhận thấy sự hiện diện đông đảo của người dùng iPhone và thắc mắc: "Sao lại có nhiều iPhone thế?". Câu hỏi này đã khiến ông bật cười và tạo nên không khí vui vẻ cho những người xung quanh.

Theo báo cáo từ IDC Hàn Quốc, doanh số smartphone trong quý 2/2025 đạt 3,32 triệu chiếc, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng Galaxy S25. Mặc dù doanh số smartphone màn hình gập cũng ghi nhận sự tăng trưởng với 110.000 chiếc, iPhone của Apple vẫn duy trì lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, trong đó có Hàn Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Iphone Hyundai Nvidia Lee Jae-yong
