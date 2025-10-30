Câu chuyện thú vị về cựu nhân viên 'Sam Sung' từng làm tại Apple

Tên của Sam Sung trùng với tên của công ty đối thủ nổi tiếng Hàn Quốc, Samsung. Tình huống này không chỉ gây cười mà còn tạo ra những áp lực không nhỏ trong công việc của chàng nhân viên này.

Anh Sam Sung và những kỷ vật khi còn là nhân viên tại Apple ẢNH: MACRUMORS

Năm 2012, một bức ảnh về danh thiếp của Sam Sung được đăng tải trên Reddit và nhanh chóng lan truyền, tạo ra hàng loạt meme và trò đùa trên internet. Dù không sa thải, Apple đã quyết định tạm thời chuyển anh khỏi bộ phận bán hàng và yêu cầu anh không sử dụng tên thật trong các tương tác với khách hàng. Điều này khiến Sam Sung cảm thấy lo lắng về công việc và sự nổi tiếng bất ngờ.

Và quyết định nhằm tránh xa sự chú ý của Sam Sung

Sau khi rời Apple vào năm 2013, Sam Sung đã quyết định đổi họ thành Struan, lấy cảm hứng từ một địa danh đặc biệt ở Scotland. Sự thay đổi này giúp anh tránh xa sự chú ý không mong muốn và lấy lại quyền kiểm soát danh tính của mình.

Giờ đây, Sam Sung nhìn lại câu chuyện với một chút hài hước và cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nhận ra rằng mặc dù đó là một giai đoạn căng thẳng, giờ đây nó trở thành một kỷ niệm thú vị. Câu chuyện của Sam là một lời nhắc nhở về cách mà sự nổi tiếng bất ngờ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bình thường, cũng như tầm quan trọng của việc bảo vệ bản sắc và hạnh phúc cá nhân.

Sự việc này diễn ra vào thời điểm mà Samsung và Apple chưa có sức ảnh hưởng lớn như hiện nay, khi mạng xã hội và các thiết bị điện tử chưa phổ biến. Tuy nhiên, câu chuyện của Sam Sung vẫn là một bài học đáng nhớ cho những ai có cái tên đặc biệt.