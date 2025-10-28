Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple hưởng lợi khi Microsoft bỏ rơi người dùng Windows 10

Kiến Văn
Kiến Văn
28/10/2025 19:58 GMT+7

Windows 10 đã chính thức ngừng hỗ trợ, dẫn đến khoảng 40% người dùng vẫn đang sử dụng hệ điều hành này phải cân nhắc việc nâng cấp máy tính.

Nhiều người không thể cập nhật máy tính Windows 10 của họ lên phiên bản Windows 11 mới hơn, khiến việc mua máy tính mới trở thành giải pháp phổ biến nhất. Tuy nhiên, sự không hài lòng với Microsoft đã khiến một lượng lớn người dùng lần đầu tiên chuyển sang máy tính Mac của Apple, không chỉ vì tính năng vượt trội mà còn nhờ vào dịch vụ hỗ trợ tốt hơn, với nhiều năm cập nhật và ít rắc rối hơn.

Máy Mac 'được mùa' khi Microsoft bỏ rơi người dùng Windows 10 - Ảnh 1.

Nhiều người dùng chuyển sang Mac ngay cả khi chưa từng sử dụng nền tảng của Apple

ẢNH: REUTERS

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, gần 40% máy tính đang hoạt động vẫn sử dụng Windows 10 trước khi hỗ trợ chính thức kết thúc vào tháng 10.2025. Điều này đã tạo ra một làn sóng nâng cấp thiết bị trên toàn cầu, thúc đẩy doanh số bán hàng của các loại máy tính.

Apple là một trong những thương hiệu hưởng lợi lớn nhất khi doanh số máy Mac trong quý 3/2025 tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thương hiệu khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể: Lenovo tăng 17%, ASUS tăng 14% và HP tăng 10%. Tuy nhiên, Dell lại ghi nhận sự sụt giảm nhẹ.

Động lực khiến người dùng Windows 10 ưu tiên máy Mac

Nhu cầu tăng cao chủ yếu do nhiều máy tính chạy Windows 10 không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu để nâng cấp lên Windows 11, buộc người dùng phải tìm kiếm thiết bị mới. Sự chuyển mình này cũng thúc đẩy các thế hệ máy tính mới được thiết kế để xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và cải thiện hiệu suất.

Với chip riêng (hỗ trợ cả AI), tối ưu hóa phần cứng cũng như phần mềm hỗ trợ cập nhật trong nhiều năm đã giúp máy Mac của Apple trở nên được ưa chuộng hơn khi người dùng nâng cấp từ máy tính cũ.

Các đối thủ của Apple cũng không ngồi yên khi họ đang bắt đầu tiếp thị các hệ thống với bộ xử lý thần kinh và các tính năng AI tích hợp. Mặc dù chúng vẫn chưa phải là động lực bán hàng chính, khách hàng đã bắt đầu đưa ra những yêu cầu về năng lực AI trong kế hoạch mua sắm để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Tin liên quan

Vì sao người dùng vẫn chưa chịu chia tay Windows 10?

Vì sao người dùng vẫn chưa chịu chia tay Windows 10?

Microsoft vừa thông báo Windows 10 đã chính thức bước vào giai đoạn kết thúc hỗ trợ, đánh dấu hơn 10 năm kể từ khi hệ điều hành này ra mắt.

Khám phá thêm chủ đề

Windows 10 Windows 11 máy Mac Apple Microsoft
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận