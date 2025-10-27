Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple sắp cho hiển thị quảng cáo trên Apple Maps?

Kiến Văn
Kiến Văn
27/10/2025 20:09 GMT+7

Các báo cáo mới chỉ ra Apple có thể sẽ bắt đầu hiển thị quảng cáo trên Apple Maps, thậm chí điều này diễn ra ngay từ năm sau.

Tương tự như cách mà App Store hiện tại hiển thị các kết quả tìm kiếm được tài trợ, Apple dự kiến cho phép các nhà hàng và doanh nghiệp địa phương trả tiền để có vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm trên Apple Maps.

Người dùng iPhone sắp bị quảng cáo bám theo ngay cả trên Apple Maps - Ảnh 1.

Apple đang đi quá xa trong việc đưa quảng cáo vào các dịch vụ của mình?

ẢNH: UNPLASH

Để trấn an người dùng, Apple khẳng định rằng họ sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đảm bảo quảng cáo mà họ thấy là hữu ích, không phải là những quảng cáo gây khó chịu. Công ty còn tự tin rằng quảng cáo trên Apple Maps sẽ tốt hơn cả Google Maps hay Yelp.

Apple Maps không phải là dịch vụ đầu tiên Apple đưa quảng cáo lên chúng. Trước đó, công ty đã làm điều tương tự trên các ứng dụng như App Store, News và Stocks, với doanh thu hàng tỉ USD. Giờ đây, công ty này có vẻ muốn nâng con số đó lên hàng chục tỉ USD.

Vấn đề là cách đây vài năm, Apple đã tạo chấn động với tính năng App Tracking Transparency, từ đó gây ra nhiều khó khăn cho các công ty như Facebook và Snap. Điều này đã giúp Apple xây dựng hình ảnh là một công ty bảo vệ quyền riêng tư, nhưng cũng đồng thời tạo điều kiện cho mảng kinh doanh quảng cáo của họ phát triển.

Apple lại khiến người dùng thất vọng

Apple khẳng định rằng quảng cáo của họ vẫn tập trung vào quyền riêng tư và không theo dõi người dùng trên toàn bộ internet. Tuy nhiên, họ vẫn sử dụng thông tin về vị trí, loại thiết bị và hoạt động của người dùng trên tài khoản Apple để hiển thị quảng cáo. 

Nhiều người dùng đã bày tỏ sự chán nản khi bỏ ra một số tiền lớn cho chiếc iPhone, nhưng lại liên tục bị quảng cáo về Apple Music, dung lượng iCloud hay Apple TV+ "tấn công". Việc chèn quảng cáo vào một ứng dụng mà người dùng sử dụng hằng ngày như Apple Maps có thể khiến họ cảm thấy bực bội hơn.

Về mặt kinh doanh, việc đưa quảng cáo vào Apple Maps có thể là một quyết định hợp lý, tạo ra nguồn thu nhập ổn định và giúp các doanh nghiệp nhỏ được chú ý. Tuy nhiên, đây cũng là một bước đi mạo hiểm khi mà người dùng yêu thích Apple vì sự gọn gàng, đơn giản và thanh lịch của sản phẩm, không phải vì sự nhồi nhét quảng cáo. Nếu Apple không cẩn thận và để Apple Maps trở thành một "tấm biển quảng cáo", họ có thể làm mất lòng những khách hàng trung thành đã giúp công ty trở nên nổi tiếng.

