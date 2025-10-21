Trung Quốc thử nghiệm máy phát giấy vệ sinh mới

Các máy phát giấy vệ sinh được trang bị máy quét mã QR, yêu cầu người dùng sử dụng smartphone để kết nối và kích hoạt quảng cáo video kéo dài vài giây. Sau khi quảng cáo kết thúc, máy sẽ nhả ra một tờ giấy có độ dài được kiểm soát. Đối với những người không muốn xem quảng cáo, họ có thể bỏ qua quy trình này bằng cách trả 0,5 nhân dân tệ (khoảng 1.850 đồng).

Người dùng Trung Quốc phải trả 0,5 nhân dân tệ để được phát giấy vệ sinh ẢNH: TECHSPOT

Chính quyền địa phương cho biết chương trình này là một phần trong nỗ lực giảm thiểu lãng phí tại các cơ sở công cộng. Trong nhiều năm qua, đã có nhiều trường hợp cư dân và khách du lịch lấy giấy miễn phí một cách thái quá tại các khu vực đông đúc, dẫn đến việc một số thành phố thử nghiệm các biện pháp phân phối dựa trên công nghệ.

Máy phát giấy vệ sinh mới này là sự phát triển từ các hệ thống trước đó, như máy nhận dạng khuôn mặt được lắp đặt tại một công viên ở Bắc Kinh vào năm 2017, cho phép người dùng nhận một lượng giấy nhỏ trong mỗi 9 phút. Hiện vẫn chưa rõ liệu các máy phát quảng cáo này có được triển khai rộng rãi sau giai đoạn thử nghiệm hay không.

Dân Trung Quốc phẫn nộ vì máy phát giấy vệ sinh mới

Những người ủng hộ cho rằng thiết bị mới sử dụng công nghệ quét kỹ thuật số đơn giản hơn giúp việc quản lý dễ dàng hơn. Mỗi thiết bị kết nối với một nền tảng quảng cáo có khả năng cung cấp nội dung video nhắm mục tiêu.

Tuy nhiên, phản ứng của công chúng chủ yếu là tiêu cực. Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy du khách bày tỏ sự thất vọng với quy trình này. Giới phê bình đã đặt câu hỏi về tính thực tế và ảnh hưởng đến phẩm giá công dân. Một người dùng trên X đã viết: "Giấy vệ sinh ở Trung Quốc giờ đây yêu cầu phải xem quảng cáo - phẩm giá không còn miễn phí nữa, mà là được tài trợ". Nhiều người khác cũng chỉ ra rằng hệ thống này gây bất lợi cho những ai không có sóng di động, pin yếu hoặc không có tiền lẻ.

Cuộc tranh luận này cũng làm dấy lên những vấn đề về mô hình kinh tế lai của Trung Quốc. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và giao dịch không dùng tiền mặt đã tạo ra những đổi mới công nghệ, nhưng cũng đồng thời tạo ra những hình thức kiếm tiền mới trong cuộc sống hằng ngày. Trong mắt nhiều người, những gì bắt đầu như một giải pháp cho nạn trộm cắp giấy vệ sinh đã trở thành biểu tượng cho sự căng thẳng giữa cơ sở hạ tầng công cộng và lợi nhuận tư nhân.