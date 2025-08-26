Samsung mở rộng chương trình hỗ trợ 7 năm cập nhật

Samsung đã gây chú ý trong ngành công nghệ khi công bố chính sách cập nhật hệ điều hành và bảo mật kéo dài 7 năm cho điện thoại di động. Kể từ đó, công ty đã mở rộng chính sách này sang máy tính bảng và Smart TV. Giờ đây, Samsung tiếp tục mang nền tảng One UI cùng với hỗ trợ 7 năm cập nhật đến hàng loạt thiết bị gia dụng.

Ngày càng nhiều thiết bị Samsung được hỗ trợ cập nhật đến 7 năm ẢNH: TECHRADAR

Trong một bài đăng trên blog, Samsung xác nhận rằng nền tảng One UI sẽ được áp dụng cho nhiều thiết bị thông minh, mang lại các yếu tố thiết kế và chức năng nhất quán. Công ty nhấn mạnh rằng One UI trên các thiết bị này sẽ bao gồm các ứng dụng như Bixby, Thư viện, Samsung TV Plus và các chức năng SmartThings được cải tiến, bao gồm Chăm sóc gia đình, Chăm sóc thú cưng và Chăm sóc nhà cửa.

Đặc biệt, Samsung cho biết tính năng Now Brief sẽ có mặt trên các thiết bị được hỗ trợ vào năm 2026. Tính năng này được thiết kế nhằm cung cấp cho người dùng các thông tin như thời tiết, lịch trình gia đình và công thức nấu ăn, cũng như thông tin chi tiết về nhà cửa, chẳng hạn như thời gian còn lại trên máy giặt.

Những thiết bị Samsung được hưởng lợi

Trong thông báo của mình, Samsung cho biết chính sách 7 năm cập nhật bảo mật của họ sẽ áp dụng cho các thiết bị hỗ trợ Wi-Fi ra mắt từ năm 2024 trở đi. Chính sách cập nhật này sẽ có hiệu lực ngay từ lần đầu tiên thiết bị được ra mắt. Tuy nhiên, Samsung lưu ý rằng công ty "có quyền bỏ qua các bản cập nhật nếu gặp hạn chế về phần cứng, như bộ nhớ và hiệu suất chip".

Chương trình cập nhật sẽ bắt đầu vào tháng tới với các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt, máy sấy và máy điều hòa không khí.

Việc Samsung tiến xa trong lĩnh vực thiết bị thông minh là một tín hiệu tích cực, bởi điều này sẽ giúp nền tảng One UI và các ứng dụng của hãng mang lại trải nghiệm liền mạch và nhất quán hơn cho người dùng. Chính sách cập nhật dài hạn cũng là một lý do thuyết phục để sở hữu các thiết bị này, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn về vấn đề hỗ trợ.