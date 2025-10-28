Vì sao người dùng vẫn chưa chịu chia tay Windows 10?

Mặc dù Microsoft tiếp tục phát hành các bản cập nhật bảo mật cho những người dùng đã đăng ký, nhưng khi thời gian hỗ trợ mở rộng kết thúc vào tháng 10.2026, người dùng sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro khi trực tuyến. Điều này có thể đánh dấu sự kết thúc của Windows 10, trừ khi người dùng hoàn toàn tin tưởng vào các công cụ bảo mật của bên thứ ba và tường lửa của router Wi-Fi.

Nhiều lý do khác nhau khiến người dùng vẫn gắn bó với Windows 10 ẢNH: REUTERS

Ngay cả khi Microsoft đã nỗ lực thuyết phục người dùng nâng cấp lên Windows 11, nhiều người vẫn kiên trì với Windows 10. Dẫu vậy, lý do mà họ bám víu vào nền tảng cũ ngày càng giống như một sự từ chối thích nghi hơn là một quyết định hợp lý.

Windows 11 yêu cầu cấu hình cao hơn

Một trong những lý do chính khiến người dùng ngần ngại nâng cấp hệ điều hành mới là yêu cầu phần cứng của Windows 11. Để cài đặt hệ điều hành mới này, máy tính cần có bộ xử lý lõi kép 64-bit với tốc độ tối thiểu 1 GHz.

Quan trọng hơn, Windows 11 yêu cầu phần cứng máy tính hỗ trợ 2 công nghệ quan trọng: Secure Boot và TPM (Trusted Platform Module) 2.0. Trong số này, TPM là yêu cầu bắt buộc cho nhiều tính năng của Windows 11, như mã hóa BitLocker và đăng nhập Windows Hello. Nếu máy tính không đáp ứng được các yêu cầu này, có lẽ đã đến lúc người dùng cần nâng cấp.

Sự thoải mái và ổn định của Windows 10

Windows 10 vẫn giữ được sức hấp dẫn nhờ vào sự ổn định và giao diện quen thuộc. Nhiều người dùng cảm thấy thoải mái với giao diện của hệ điều hành này, giống như việc điều khiển một chiếc xe đạp điện một bánh - có thể ban đầu hơi khó khăn nhưng trở nên trực quan sau khi đã quen.

Nhiều người vẫn chưa thực sự đánh giá cao trợ lý AI Copilot ẢNH: PCMAG

Về phần Windows 11, mặc dù hệ điều hành này có nhiều cải tiến, tuy nhiên người dùng Windows 10 vẫn có thể không cảm thấy cần thiết phải chuyển đổi ngay lập tức.

Microsoft tiếp tục thúc đẩy AI ở nơi không cần thiết

Một trong những lý do khiến người dùng còn ngần ngại là sự tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) trong Windows 11. Mặc dù Copilot có mặt trong Windows 10 và có thể dễ dàng gỡ cài đặt, nhưng trong Windows 11, Microsoft dường như quyết tâm tích hợp nó vào mọi khía cạnh.

Nhiều tính năng mới, như Recall và Click to Do, đều dựa trên trợ lý AI Copilot. Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy những tính năng này hữu ích, đặc biệt khi nhiều người cho rằng chúng chỉ là "phần mềm rác".

Windows 11 không cung cấp bất kỳ cải tiến hấp dẫn nào

Một số thay đổi trong Windows 11, như bảng Widgets, thường bị coi là vô dụng trừ khi người dùng dành thời gian tùy chỉnh để có thông tin hữu ích. Tuy nhiên, khi sử dụng lâu dài, người dùng có thể nhận thấy một số cải tiến nhỏ, như Notepad với chức năng tự động lưu và File Explorer với menu ngữ cảnh tốt hơn.

Windows 11 trên máy tính có RAM 176 MB

Đặc biệt, nếu là game thủ, Windows 11 cung cấp nhiều công nghệ mới như Auto HDR và DirectStorage, nhưng điều này chỉ khả thi nếu máy tính tương thích. Tính năng Snap Layouts cho đa nhiệm và mật khẩu dựa trên Windows Hello cũng là những điểm cộng đáng chú ý.

Cuối cùng, để tiếp tục nhận được các cải tiến mới, người dùng sẽ cần phải chuyển sang Windows 11, vì nhiều tính năng mới đã được cập nhật và vá lỗi không có trong Windows 10. Thực tế, Windows 10 giờ đây giống như một nền tảng hoài niệm, dù có là bước tiến lớn so với Windows 8 nhưng vẫn chỉ là một phiên bản cũ kỹ trong môi trường công nghệ hiện đại ngày nay.