Apple sắp 'hồi sinh' iPhone màn hình cong?

Kiến Văn
Kiến Văn
28/04/2026 19:16 GMT+7

Những thông tin cập nhật về mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng.

Nhiều thông tin rò rỉ về iPhone 2027 xuất hiện trong thời gian qua cho thấy chiếc điện thoại này sẽ có thiết kế hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ sản phẩm nào mà Apple từng sản xuất.

Theo báo cáo mới từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, Apple đang hợp tác với Samsung để phát triển một tấm nền OLED cong nhẹ bao phủ cả bốn cạnh. Khác với những màn hình cong tràn viền ấn tượng trên các điện thoại Android, phiên bản của Apple được cho là sẽ có thiết kế tiết chế hơn.

iPhone 20 là lý do Liquid Glass vẫn tồn tại

Chuyên gia rò rỉ thông tin Ice Universe đã bổ sung một chi tiết thú vị: Apple có thể gọi màn hình mới này là Liquid Glass Display. Đây không phải là màn hình cong truyền thống mà chúng ta đã biết khi độ cong của màn hình sẽ rất tinh tế, tạo ra hiệu ứng thị giác nhờ vào "sự kết hợp giữa khúc xạ quang học, cấu trúc dẫn ánh sáng và các ảo ảnh được thiết kế tỉ mỉ".

Kết quả là một màn hình với viền gần như biến mất mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên khi nhìn từ cạnh bên. Chi tiết này gợi nhớ đến hiệu ứng kính lỏng từ giao diện Liquid Glass mà Apple đã trình diễn trong bản cập nhật iOS 26.

Ngoài ra, thông tin rò rỉ cũng cho thấy iPhone kỷ niệm 20 năm có thể loại bỏ lớp phân cực và sử dụng công nghệ Color Filter on Encapsulation của Samsung. Công nghệ này giúp màn hình mỏng hơn, sáng và tiết kiệm năng lượng hơn. Mặc dù đã có tin đồn về camera trước và Face ID ẩn dưới màn hình, tuy nhiên những thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận.

Vẫn còn hơn một năm nữa mới đến thời điểm iPhone "20" ra mắt, nhưng nếu chỉ cần một nửa số thông tin rò rỉ chính xác, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm có thể sẽ là sự thay đổi thiết kế ngoạn mục nhất kể từ iPhone X.

Samsung đang 'ém hàng' nhiều vũ khí để đối đầu iPhone 20?

Samsung đang 'ém hàng' nhiều vũ khí để đối đầu iPhone 20?

Samsung đang chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S26 vào đầu năm 2026, nhưng có vẻ công ty giữ lại những cải tiến tốt nhất cho dòng Galaxy S27.

