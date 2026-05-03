AI agent tham gia sâu vào quy trình thiết kế và kiểm thử chip

Theo BusinessWire, Cadence vừa công bố hợp tác với Google nhằm đưa tác nhân AI (AI agent) vào sâu hơn trong quy trình thiết kế và kiểm thử chip trên nền tảng đám mây. Thay vì chỉ hỗ trợ từng tác vụ riêng lẻ, AI agent được xây dựng để có khả năng suy luận và điều phối nhiều công cụ kỹ thuật cùng lúc.

Theo thông tin công bố, nền tảng ChipStack AI Super Agent tích hợp AI agent với bộ công cụ thiết kế vi mạch (EDA), cho phép tự động hóa các khâu như phát triển testbench, lập kế hoạch kiểm thử, quản lý regression và xử lý lỗi. Mức cải thiện năng suất được cho là có thể đạt tới 10 lần trong một số công đoạn, nhờ giảm thao tác thủ công và rút ngắn vòng lặp kiểm thử.

ChipStack AI Super Agent kết hợp các tác nhân AI chuyên biệt, hỗ trợ tự động hóa nhiều khâu trong thiết kế, kiểm thử chip ẢNH: CANDENCE

Trọng tâm của cách tiếp cận này là việc kết hợp khả năng suy luận của mô hình AI với các "kỹ năng" kỹ thuật có sẵn trong hệ sinh thái EDA. Thông qua lớp "mental model", AI agent có thể phân tích yêu cầu thiết kế, đưa ra quyết định và điều khiển trực tiếp các công cụ chuyên dụng để tạo hoặc kiểm tra nội dung thiết kế.

Hợp tác với Google Cloud giúp nền tảng này tận dụng hạ tầng điện toán để xử lý các tác vụ AI và thiết kế ở quy mô lớn, đồng thời cho phép triển khai quy trình thiết kế - kiểm thử trên cloud với mức độ tự động hóa cao hơn. Theo Cadence, việc tích hợp thêm mô hình Gemini góp phần cải thiện khả năng suy luận của AI agent trong các tác vụ kỹ thuật.

Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng mới trong ngành bán dẫn: chuyển từ các công cụ hỗ trợ rời rạc sang hệ thống tự động hóa dựa trên AI có khả năng điều phối toàn diện. Khi AI agent tham gia sâu hơn vào quy trình, chu kỳ phát triển chip có thể được rút ngắn, đồng thời tăng độ chính xác trong kiểm thử và sửa lỗi (debug), đặc biệt ở các thiết kế phức tạp.

Việc đưa AI agent vào thiết kế chip cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc giải bài toán thời gian ra thị trường, trong bối cảnh độ phức tạp của vi mạch tiếp tục tăng.