Galaxy S27 Ultra có thể lỡ hẹn với tính năng người hâm mộ chờ đợi

Theo báo cáo từ người dùng @phonefuturist trên Telegram cho biết, Samsung đang xem xét khả năng trang bị pin có dung lượng cao hơn cho mẫu Galaxy S27 Ultra nhằm cạnh tranh với iPhone 18 Pro Max.

Trở ngại chủ yếu với pin silicon-carbon là giá thành cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PBKreviews

Tuy nhiên, việc sử dụng pin silicon-carbon vẫn khó xảy ra, bởi chi phí có thể thêm 22 - 28 USD cho mỗi chiếc Galaxy S27 Ultra, trong khi pin lithium-ion chỉ tốn khoảng 12 - 15 USD. Đây là điều dễ hiểu trong bối cảnh sự thiếu hụt DRAM buộc Samsung nỗ lực tránh bất kỳ sự tăng giá không cần thiết nào.

Ngay cả khi không trang bị pin silicon-carbon, Samsung cũng được cho là đang xem xét trang bị pin dung lượng cao hơn trên Galaxy S7 Ultra, khoảng từ 5.600 mAh đến 5.800 mAh. Nếu quá trình thử nghiệm thành công, Galaxy S27 Ultra có thể sở hữu dung lượng tối thiểu 5.500 mAh, đánh dấu lần đầu tiên Samsung vượt qua ngưỡng 5.000 mAh kể từ khi ra mắt Galaxy S20 Ultra.

Lý do Samsung tăng dung lượng pin Galaxy S27 Ultra

Mặc dù dung lượng 5.500 mAh vẫn thấp hơn so với các sản phẩm cao cấp của các nhà sản xuất Trung Quốc, nhưng đó vẫn là một cải thiện mà người dùng đang chờ đợi, đặc biệt khi các tin đồn gần đây cho biết iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến được trang bị pin dung lượng lớn hơn.

Bên cạnh việc tăng dung lượng pin, Samsung cũng được cho là đang tìm cách cải thiện giao diện One UI để tiết kiệm pin trong một số hoạt động nhất định. Đây chính là điểm yếu trên sản phẩm của hãng trước đó khi so sánh thời lượng pin với iPhone 17 Pro Max.

Trong thực tế, việc trang bị pin dung lượng lớn hơn sẽ giúp Galaxy S27 Ultra có thể trấn an người dùng khi so sánh với Galaxy S27 Pro - mẫu smartphone được đồn đoán sẽ trang bị viên pin 5.000 mAh như Galaxy S26 Ultra. Samsung rõ ràng không muốn người dùng bỏ qua Galaxy S27 Ultra, đặc biệt khi khủng hoảng bộ nhớ đang đe dọa nhu cầu mua sắm smartphone.