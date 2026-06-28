Galaxy S27 Pro lộ hai tính năng màn hình tối tân

Mặc dù ngày ra mắt chính thức của thế hệ Galaxy S27 vẫn còn khá xa, nhưng gã khổng lồ công nghệ Samsung được cho là đã bắt tay vào một đợt nâng cấp màn hình mới cho các dòng flagship tương lai.

Samsung nuôi tham vọng nâng cấp cho phân khúc 'dưới Ultra' với Galaxy S27 Pro

Các nguồn tin rò rỉ sớm cho thấy hãng đang tiến hành thử nghiệm nội bộ các công nghệ mới nhằm giúp phiên bản Pro thu hẹp khoảng cách và ngồi gần hơn với người anh em Ultra cao cấp. Những cải tiến mang tính chiến lược này hứa hẹn sẽ biến mẫu Pro trở thành một trong những chiếc flagship nhỏ gọn đáng tiền và thú vị nhất trong lịch sử dòng Galaxy S.

Samsung sắp nâng cấp màn hình cho Galaxy S dòng Pro thế hệ tiếp theo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Động thái này cho thấy Samsung đang có xu hướng muốn tăng cường sức mạnh cho các phiên bản Pro, thay vì chỉ giữ lại những nâng cấp lớn nhất độc quyền cho các dòng điện thoại Ultra đắt đỏ. Tính năng đầu tiên liên quan đến kích thước hiển thị, trong khi tính năng còn lại tập trung bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của người dùng. Dưới đây là hai đặc quyền công nghệ màn hình dự kiến sẽ xuất hiện trên dòng máy Galaxy S27 Pro thế hệ mới:

Màn hình LTPO kích thước 6,47 inch : Tấm nền cao cấp có khả năng tự động điều chỉnh linh hoạt tần số quét dựa trên nội dung hiển thị thực tế, giúp định vị mẫu Pro nằm gọn gàng ở giữa bản tiêu chuẩn và bản Ultra.

: Tấm nền cao cấp có khả năng tự động điều chỉnh linh hoạt tần số quét dựa trên nội dung hiển thị thực tế, giúp định vị mẫu Pro nằm gọn gàng ở giữa bản tiêu chuẩn và bản Ultra. Màn hình chống nhìn trộm (Privacy Display) thế hệ 2: Công nghệ bảo mật thông minh giúp bảo vệ không gian hiển thị khỏi những ánh nhìn xung quanh, một tiện ích thiết thực mà người dùng sẽ âm thầm đánh giá cao mỗi ngày.

Hiện tại, kế hoạch ứng dụng thực tế cho công nghệ chống nhìn trộm Privacy Display vẫn chưa được phía Samsung quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, nếu việc thử nghiệm nội bộ này thành công và trở thành sự thật, thương hiệu Hàn Quốc sẽ trình làng ít nhất hai mẫu điện thoại tích hợp tính năng này vào năm 2027. Sự thay đổi trong tư duy thiết kế sản phẩm này chắc chắn sẽ mang lại một trải nghiệm hiển thị toàn diện và tối ưu hơn cho cộng đồng người hâm mộ Galaxy.