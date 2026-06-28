Sai lầm nhiều người mắc phải khi dán màn hình điện thoại

Nhiều người dùng hiện nay vẫn lựa chọn miếng dán nhựa thay vì kính cường lực cho các thiết bị nhờ lợi thế trọng lượng nhẹ và mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là sai lầm vì chất liệu nhựa chỉ chống được trầy xước nhẹ hay vết bẩn chứ không thể bảo vệ máy khi va đập.

Vì sao nên chọn miếng dán màn hình cường lực thay vì bằng nhựa?

Theo đó, quá trình chế tạo miếng dán kính cường lực trải qua quy trình nung nhiệt cực cao và làm nguội siêu nhanh giúp tạo ra cấu trúc bền bỉ, mang lại lớp phòng ngự an toàn tối đa. Chưa kể, miếng dán nhựa luôn khiến người dùng phải chật vật khi căn chỉnh, trong khi kính cường lực lại sở hữu cơ chế cố định dễ dàng.

Nên ưu tiên kính cường lực thay vì chọn miếng dán nhựa giá rẻ ẢNH: GEMINI AI

Xét về khía cạnh kinh tế, việc chi tiền cho các miếng dán nhựa giá rẻ thực chất không hề tiết kiệm như nhiều người lầm tưởng. Điểm yếu của chất liệu nhựa là nhanh chóng bị mờ đục, mất độ trong suốt và bong tróc lớp keo bám dính chỉ sau một thời gian ngắn. Điều này buộc người dùng phải tiến hành bóc dán thay thế với tần suất liên tục, khiến chi phí cộng dồn bị đẩy lên cao. Trong khi đó, dù giá thành ban đầu cao hơn, kính cường lực lại có tuổi thọ lâu hơn và duy trì chất lượng hoàn hảo cho đến tận lúc cần thay mới.

Dù kính cường lực có thể bị nứt vỡ sau một thời gian, nhưng việc gánh chịu lực tác động thay cho màn hình bên trong chính là mục đích tồn tại của chúng.

Hiện nay, theo giá tham khảo trên một số sàn thương mại điện tử nổi tiếng tại Việt Nam, hai loại kính dán này thường có giá:

Miếng dán nhựa giá rẻ : Thường có mức giá chỉ khoảng 10.000 đến 30.000 đồng cho mỗi miếng dán tùy theo thương hiệu, đời điện thoại (iPhone). Thậm chí có một số loại được bán theo combo vài miếng với giá vài chục ngàn đồng, không hề có nhãn hiệu.

: Thường có mức giá chỉ khoảng 10.000 đến 30.000 đồng cho mỗi miếng dán tùy theo thương hiệu, đời điện thoại (iPhone). Thậm chí có một số loại được bán theo combo vài miếng với giá vài chục ngàn đồng, không hề có nhãn hiệu. Kính cường lực chất lượng: Có mức giá trung bình khoảng 100.000 đồng, thậm chí lên tới hàng trăm ngàn đồng tùy theo hãng, công nghệ đi kèm, hoặc là loại kính để người dùng tự tay dán hay có khung căn chỉnh sẵn.



Việc thay thế một miếng kính bảo vệ bị vỡ tiết kiệm hơn nhiều so với việc phải xử lý hư hại trực tiếp trên tấm nền thực tế. Mức giá chênh lệch giữa hai chất liệu hoàn toàn không phải là yếu tố tiên quyết để người dùng đánh đổi an toàn của điện thoại.

Kính cường lực mang lại hiệu quả lâu dài nhờ khả năng giữ cho điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy chơi game cầm tay luôn hoàn hảo. Đây luôn là lựa chọn thông minh nhất để bảo vệ thiết bị và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho những người có tính hay bất cẩn.