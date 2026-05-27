Vì sao các ông lớn smartphone đồng loạt 'tháo chạy' khỏi kính Gorilla Glass?

Nhiều năm qua, cái tên Gorilla Glass đã trở thành bảo chứng vàng cho độ bền của màn hình điện thoại trước những vụ va quẹt chìa khóa hay rơi rớt hằng ngày. Thế nhưng, một làn sóng ngầm đang diễn ra mạnh mẽ trong lòng ngành công nghiệp di động. Theo cuộc điều tra mới nhất từ chuyên trang công nghệ Android Authority, một cấu trúc quyền lực mới đang được thiết lập khi các nhà sản xuất quyết định tự chủ công nghệ kính cường lực, đẩy Corning vào một cuộc cạnh tranh giành thị phần đầy khốc liệt.

Khi Gorilla Glass 'bất lực' trước thiết kế cong và gập

Phản ứng đầu tiên của người tiêu dùng khi thấy các hãng bỏ Gorilla Glass thường là hoài nghi: Phải chăng họ đang cắt giảm linh kiện để tiết kiệm chi phí? Tuy nhiên, câu trả lời từ những người trong cuộc đã hé lộ một góc khuất hoàn toàn khác về mặt kỹ thuật.

Đại diện hãng Honor tiết lộ, cú bẻ lái của họ bắt nguồn từ sự 'bất lực' của chuỗi cung ứng: "Thời điểm đó, toàn ngành công nghiệp thiếu hụt một giải pháp kính gốm thủy tinh (glass-ceramic) đủ tốt cho màn hình cong, buộc chúng tôi phải tự đổ tiền nghiên cứu". Thành quả của họ là lớp kính NanoCrystal Shield độc quyền trên dòng flagship Honor Magic 6.

Các nhà nghiên cứu về kính cường lực của Corning ẢNH: CORNING

Đáng chú ý, Honor khẳng định loại kính tự chế này có chi phí sản xuất đắt hơn đáng kể so với kính Gorilla Glass thông thường. Lý do họ chấp nhận chi tiền mạnh trên dòng Magic là vì chỉ có công nghệ tự chủ mới đáp ứng được những đòi hỏi cực đoan về độ mỏng, trọng lượng siêu nhẹ và khả năng uốn gập liên tục của các dòng smartphone màn hình gập thế hệ mới, vốn là điều mà các tấm kính tiêu chuẩn của Corning chưa thể tối ưu hóa tại thời điểm đó.

Cuộc chiến giành giật trải nghiệm đỉnh cao

Không chỉ riêng Honor, gã khổng lồ Xiaomi cũng đang áp dụng chiến lược tương tự. Trong khi vẫn duy trì Gorilla Glass cho phân khúc giá rẻ để tối ưu chi phí, Xiaomi đã thẳng tay trang bị lớp kính tự phát triển mang tên Shield Glass và Shield Glass 2.0 cho siêu phẩm đắt giá nhất của mình là Xiaomi 15 Ultra. Trả lời phỏng vấn, Xiaomi khẳng định việc chọn vật liệu tự chế là để "tối ưu hóa đồng thời cả độ bền vật lý lẫn hiệu suất hiển thị quang học", mang lại trải nghiệm vuốt chạm độc quyền mà không phụ thuộc vào bên thứ ba.

Minh họa kính Gorilla Glass Ceramic 3 của hãng Corning ẢNH: CORNING

Hiện tại, cuộc chiến xem kính 'tự chế' của các hãng hay kính 'chính hãng' của Corning tốt hơn vẫn chưa có hồi kết, bởi các bài kiểm tra va đập độc lập cho thấy ngay cả siêu kính Gorilla Armor của Samsung vẫn có thể tổn thương như thường nếu gặp góc rơi hiểm. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng, xu hướng này buộc chúng ta phải thông thái hơn. Khi bỏ tiền ra cho một chiếc flagship, việc nhìn vào chất liệu kính màn hình không còn đơn thuần là xem thương hiệu nào, mà là để hiểu xem cấu trúc vật liệu đó có thực sự bảo vệ được túi tiền của bạn trước những tai nạn bất ngờ hay không.