Các nhà sản xuất điện thoại đang từ bỏ Gorilla Glass

Thương hiệu Gorilla Glass của Corning không chỉ được các nhà sản xuất tin dùng mà còn được xem như một dấu hiệu chất lượng. Nhưng một xu hướng thú vị đã xuất hiện trong vài năm qua: trong khi các smartphone Android cao cấp của Google và Samsung vẫn sử dụng Gorilla Glass, các thương hiệu như H ONOR , H UAWEI và Xiaomi đã chuyển sang phát triển các giải pháp kính bảo vệ riêng.

Một số nhà sản xuất điện thoại không còn phụ thuộc vào Gorilla Glass ẢNH: CORING

Vậy điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này? Một trong những lý do có thể là các nhà sản xuất muốn tiết kiệm chi phí mà không phải hy sinh quá nhiều về độ bền. Với vị thế hàng đầu trong ngành, Corning thường yêu cầu giá cao cho các sản phẩm mới nhất. Nhiều điện thoại giá rẻ vẫn sử dụng các phiên bản cũ hơn của Gorilla Glass hoặc các giải pháp của bên thứ ba như Dragontrail Glass.

H ONOR đã chia sẻ với Android Authority rằng sự chuyển mình này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết. Vào năm 2021, công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm giải pháp kính phù hợp cho các điện thoại màn hình cong, buộc họ phải đầu tư vào nghiên cứu công nghệ gốm thủy tinh. Kết quả là H ONOR đã ra mắt công nghệ gốm thủy tinh thế hệ đầu tiên trên mẫu Magic 3 Pro Plus và tiếp tục phát triển với các mẫu sau đó.

Gorilla Glass vẫn không bị bỏ rơi

Mặc dù vậy, H ONOR cho biết họ vẫn sử dụng kính cường lực Gorilla Glass cho các dòng sản phẩm giá rẻ, trong khi chỉ áp dụng các giải pháp nội bộ cho các sản phẩm cao cấp nhằm tăng cường độ bền và đáp ứng yêu cầu về thiết kế mỏng nhẹ.

Shield Glass là giải pháp kính được Xiaomi trang bị cho một số mẫu điện thoại cao cấp ẢNH: XIAOMI

Xiaomi cũng không đứng ngoài cuộc khi phát triển các giải pháp kính bảo vệ riêng như Shield Glass và Shield Glass 2.0 cho các mẫu điện thoại cao cấp như Xiaomi 15 Ultra. Họ cho biết mục tiêu là cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất bằng cách lựa chọn các vật liệu tối ưu hóa độ bền và hiệu suất.

Dù các giải pháp kính nội bộ có thể sánh ngang hoặc thậm chí vượt trội hơn so với các phiên bản Gorilla Glass cũ hơn, vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng chống trầy xước và độ bền so với các sản phẩm mới nhất của Corning như Gorilla Armor. H ONOR và Xiaomi đều khẳng định rằng kính của họ có khả năng chống trầy xước và rơi vỡ tốt hơn so với kính cường lực tiêu chuẩn, nhưng chưa có so sánh cụ thể với Gorilla Armor.