Trên điện thoại Galaxy có một tính năng 'bóp nghẹt' tốc độ sạc

Nhiều người dùng điện thoại Android thường lầm tưởng rằng chỉ cần bỏ tiền mua một củ sạc công suất lớn thì tốc độ sạc pin sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, một trải nghiệm thực tế với chiếc Galaxy S25 Ultra cho thấy máy mất tới gần 3 tiếng để sạc đầy dù cắm củ sạc 45W hay bộ sạc thích ứng 25W tiêu chuẩn. Nguyên nhân của sự bất thường này không nằm ở sợi cáp hay củ sạc bị hỏng, mà do một cài đặt ẩn trong menu pin đang 'bóp' dòng điện của máy.

Điện thoại Galaxy S25 Ultra đang sạc ở mức sạc siêu nhanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIBERBORNE

Cách mở khóa tốc độ sạc tối đa cho điện thoại Galaxy, Android

Khi tính năng sạc nhanh bị tắt, điện thoại sẽ từ chối điều hành công suất tối đa qua giao thức USB Power Delivery và chỉ tiếp nhận dòng điện cơ bản khoảng 15W giống các dòng máy giá rẻ. Điều này khiến cho củ sạc 45W dù có khả năng cung cấp năng lượng gấp ba lần cũng hoàn toàn bị lãng phí. Đáng chú ý, một số nhà sản xuất Android cố tình tắt mặc định công tắc này nhằm giữ nhiệt độ máy thấp hơn, giúp kéo dài tuổi thọ của cell pin lithium-ion.

Để chấm dứt tình trạng sạc chậm khó chịu này, người dùng chỉ cần truy cập vào menu cài đặt pin trên điện thoại và mở mục cài đặt sạc. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một công cụ kiểm soát dòng điện mang nhãn 'Sạc nhanh' (Fast charging) và hãy tiến hành gạt bật nó lên. Khi tính năng này được kích hoạt, chiếc Galaxy S25 Ultra trong thử nghiệm của trang MakeUseOf lập tức rút ngắn thời gian sạc đầy xuống chỉ còn 57 phút, đồng thời nạp được hơn 70% pin chỉ trong vòng nửa tiếng.

Tùy chọn kích hoạt sạc nhanh trên điện thoại Galaxy ẢNH: SAMSUNG

Mặc dù sạc nhanh sẽ khiến viên pin chịu áp lực lớn và sinh nhiệt nhiều hơn, tác động hao mòn thực tế ở công suất dưới 65W là rất nhỏ trong vòng hai năm. Hơn nữa, các hãng đối thủ như Oppo hay Vivo đã chuyển sang dùng pin silicon-carbon có điện trở trong thấp giúp giảm nhiệt và áp lực đáng kể. Samsung hiện vẫn duy trì pin lithium-ion truyền thống, nhưng dòng S27 tương lai được dự kiến cũng sẽ bước vào cuộc đua công nghệ silicon-carbon mới này.

Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái dòng điện bằng cách quan sát dòng chữ 'Sạc nhanh' (Fast charging) hoặc 'Sạc siêu nhanh' (Super fast charging) hiển thị trên màn hình khóa khi cắm sạc. Nếu máy chỉ hiện 'Đang sạc' (Charging), công tắc trong cài đặt có thể đang tắt hoặc sợi cáp đang sử dụng có định mức dưới 60W nên bị giới hạn tốc độ. Bạn cũng có thể dùng các ứng dụng như Ampere hay AccuBattery để kiểm tra công suất thực tế và chắc chắn củ sạc của mình không bị lỗi.