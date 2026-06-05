Xiaomi tung quạt cầm tay 100 cấp độ gió, pin 40 tiếng

Ông lớn công nghệ Xiaomi vừa chính thức công bố quạt cầm tay Mijia (Mijia Handheld Fan), và lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng nhờ tập trung vào hai thông số kỹ thuật vượt trội: hệ thống điều chỉnh tốc độ gió lên tới 100 cấp độ và viên pin có khả năng duy trì hoạt động lên đến 40 giờ chỉ với một lần sạc.

Xiaomi ra mắt quạt cầm tay giá rẻ Mijia

Quạt cầm tay Mijia có kích thước nhỏ gọn 63 x 64 x 167 mm và trọng lượng 260 gram, tương đương với một chiếc điện thoại thông minh tiêu chuẩn. Nhằm tối ưu hóa tính di động cho người dùng, Xiaomi trang bị kèm một dây đeo vai có thể tháo rời, cho phép đeo chéo qua người, gắn vào túi xách hoặc cầm tay tùy ý. Thêm vào đó, thay vì dùng nút bấm thông thường, quạt sử dụng một công tắc nguồn dạng trượt thông minh, giúp ngăn thiết bị vô tình tự bật lên và làm cạn kiệt pin khi bị đè ép bên trong ba lô hay túi xách.

Quạt cầm tay Mijia mới của Xiaomi ẢNH: XIAOMI

Dù có kích thước nhỏ nhắn, sức mạnh làm mát của chiếc quạt này lại gây chú ý. Thiết bị sử dụng động cơ một chiều (DC) kết hợp với cánh quạt dòng hỗn hợp, tạo ra lưu lượng luồng khí đầu ra đạt 250 m³/giờ và tốc độ gió tối đa lên tới 8,5 m/giây. Sức mạnh này cho phép quạt đẩy luồng không khí ra xa tới 5 mét, đáp ứng hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời như cắm trại, đi bộ đường dài hoặc khi đứng xếp hàng. Điểm đột phá lớn nhất là hệ thống điều chỉnh tốc độ vô cấp 100 mức thay vì chỉ có 3 tốc độ cố định như các loại quạt giá rẻ khác, kết hợp màn hình LED kỹ thuật số trên tay cầm hiển thị rõ ràng cấp độ gió và phần trăm pin còn lại. Ở tốc độ cao nhất, mức tiếng ồn của quạt chỉ ở mức ≤69 dB(A).

Sản phẩm được trang bị viên pin lithium-ion dung lượng 5.000 mAh, cho phép hoạt động liên tục 40 giờ ở mức gió thấp nhất. Với dung lượng năng lượng định mức 18,5 Wh, thiết bị hoàn toàn nằm trong giới hạn hành lý xách tay tiêu chuẩn của các hãng hàng không để mang lên máy bay. Cổng sạc USB Type-C hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, giúp quạt chạy được tới 4 giờ chỉ sau 10 phút sạc và có thể nạp năng lượng dễ dàng từ sạc dự phòng khi đi du lịch.

Giá bán của thiết bị cũng khá 'mềm' là 199 nhân dân tệ (khoảng 774.000 đồng).