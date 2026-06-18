Mẹo lấy lại hàng chục GB dung lượng bị chiếm dụng trên điện thoại Galaxy

Nhiều người dùng Galaxy luôn có thói quen chăm chỉ dọn dẹp thùng rác trong ứng dụng Gallery (Bộ sưu tập) và Files (Quản lý tệp tin) để giải phóng không gian lưu trữ cho máy. Tuy nhiên, có một danh mục tệp ẩn khác đang âm thầm 'nuốt chửng' bộ nhớ của thiết bị mà người dùng bỏ qua.

Bộ nhớ điện thoại Android dễ bị chiếm dụng bởi các tệp tin ẩn trong thư viện ẢNH: PHONG ĐỖ

Cách để đòi lại không gian lưu trữ cho Galaxy

Sai lầm phổ biến của người dùng là khi chỉnh sửa ảnh hoặc video thường chọn nút Save (Lưu) thay vì Save copy (Lưu bản sao) để tránh tệp trùng lặp. Thực tế, ứng dụng Gallery vẫn âm thầm giữ lại một bản sao lưu ẩn của tệp gốc để cho phép người dùng hoàn tác chỉnh sửa. Các bản sao lưu ẩn này không tự động xóa sau 30 ngày như thùng rác thông thường mà sẽ tồn tại vô thời hạn, khiến bộ nhớ bị quá tải nghiêm trọng.

Để giải phóng bộ nhớ, người dùng cần truy cập vào menu chi tiết của mục cài đặt lưu trữ trên hệ điều hành Android. Tại đây, hãy tìm đến một phần dễ bị bỏ qua có tên gọi là Other files (Các tệp khác). Trong mục này, điện thoại sẽ hiển thị toàn bộ các bản sao lưu trước khi chỉnh sửa của ứng dụng Gallery, vốn có thể tích tụ lên tới cả chục GB dung lượng. Việc dọn dẹp vô cùng đơn giản khi bạn chỉ cần chọn tất cả và nhấn Xóa để xóa bỏ chúng vĩnh viễn.

Tìm và xóa các tệp ẩn trong mục Other files của điện thoại Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh việc dọn dẹp thủ công, người dùng được khuyến nghị nên sử dụng các công cụ chuyên dụng như ứng dụng SD Maid hoặc tính năng dọn rác trên ứng dụng Files by Google. Các công cụ này có thể tự động lùng sục và quét sạch các gói cài đặt thừa, bộ nhớ đệm (cache) hay thư mục của ứng dụng đã gỡ cài đặt. Duy trì thói quen quét dọn này vài tháng một lần sẽ giúp chiếc smartphone luôn mượt mà và tiết kiệm chi phí mua thêm bộ nhớ.