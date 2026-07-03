Đà Nẵng nhìn thẳng điểm nghẽn, quyết tâm tăng trưởng trên 11%

Ngày 3.7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thảo luận các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nửa đầu năm; phân tích các kịch bản tăng trưởng, khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, đồng thời xác định các giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi những quyết sách được thông qua sẽ tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của thành phố trong năm 2026.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị ẢNH: M.C

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề trọng tâm.

Trước hết, đánh giá việc tháo gỡ những khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời thống nhất quan điểm để tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn các xã, phường theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Thứ 2, đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu tập trung phân tích những "điểm nghẽn" đang cản trở tăng trưởng; xác định các giải pháp ưu tiên, làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 11%; đề xuất giải pháp đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy triển khai các dự án động lực, trọng điểm.

Thứ 3, đối với dự thảo nghị quyết của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến trên cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm và các mô hình hiệu quả tại địa phương, đơn vị để hoàn thiện trước khi ban hành.

Đà Nẵng yêu cầu thúc đẩy triển khai các dự án động lực, trọng điểm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên ẢNH: M.C

Theo Bí thư Thành ủy, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đến ngày 30.6, thu ngân sách nhà nước đạt gần 53.000 tỉ đồng, bằng 79,62% dự toán năm; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,52%, xếp thứ 13 trong 34 địa phương cả nước. Lĩnh vực du lịch tiếp tục khởi sắc với hơn 9,8 triệu lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 40%, vượt kế hoạch đề ra.

Trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho chủ trương đối với 28 trường hợp và trao quyết định luân chuyển, điều động, phân công công tác đối với 17 cán bộ. Đây là bước cụ thể trong việc rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định công tác cán bộ sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chờ đến kỳ hay đợt.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: M.C

Bí thư Thành ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố cùng các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ngành và địa phương đã góp phần tạo nên những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, theo ông Quang, những kết quả đạt được mới chỉ là điều kiện cần, chưa phải cơ sở để chủ quan. Mục tiêu tăng trưởng trên 11% đòi hỏi sự thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm trong hành động và những chuyển biến thực chất ngay trong 6 tháng cuối năm.

Ông cũng đề nghị nhìn thẳng vào những hạn chế còn tồn tại như công tác nắm bắt, dự báo dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời; việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số địa phương còn lúng túng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm; hạ tầng khu vực miền núi chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều tồn tại đã được chỉ ra nhiều lần nhưng khắc phục còn chậm, cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

"Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội đặc biệt khi được Trung ương giao các cơ chế, chính sách đặc thù. Đây là điều kiện rất thuận lợi để thành phố bứt phá, nhưng cơ hội sẽ không tự biến thành kết quả nếu không quyết tâm cao hơn, hành động nhanh hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.