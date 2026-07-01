Phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An

Chiều 1.7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố về công tác điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ đối với nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn.

Đây là đợt điều động, bổ nhiệm số lượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhiều nhất tại thành phố Đà Nẵng tính từ sau thời điểm sáp nhập với tỉnh Quảng Nam (cũ) đến nay.

Theo các quyết định được công bố, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hội An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thứ 4 từ phải qua) được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An ẢNH: MAI QUANG

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Như Công, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành. Trong khi đó, ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Núi Thành được điều động về Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu. Ngược lại, bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Châu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Thành ủy Đà Nẵng điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ đối với nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn ẢNH: MAI QUANG

Ngoài các trường hợp trên, Ban Thường vụ Thành ủy cũng công bố quyết định điều động đối với nhiều cán bộ lãnh đạo khác.

Trong đó, ông Trần Hải Vân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng được điều động, giữ chức Bí thư xã Thu Bồn. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng được điều động giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Đinh Thế Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng được điều động, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Tam Anh. Ông Đinh Văn Vũ, Phó chánh văn phòng UBND thành phố được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Lãnh Ngọc.

Ông Nguyễn Thế Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thu Bồn được điều động, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Linh.

Ông Tăng Ngọc Đức, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên. Ông Nguyễn Minh Xinh, Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc.

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Tam Anh được điều động giữ chức Phó giám đốc Vườn quốc gia Sông Thanh.

"Mỗi cán bộ phải luôn đặt lợi ích chung của thành phố lên trên hết"

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cho biết yêu cầu chính trị của từng địa bàn, từng lĩnh vực và mục tiêu phát triển chung của thành phố đòi hỏi công tác cán bộ phải bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của từng đồng chí.

Những địa bàn khó, lĩnh vực phức tạp, nhiệm vụ cấp bách càng cần những cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có phương pháp làm việc khoa học và tinh thần cống hiến.

Ông Quang cho rằng việc điều động, luân chuyển giữa các cấp, các lĩnh vực công tác là yêu cầu bình thường trong công tác cán bộ, nhằm đào tạo, rèn luyện và sử dụng cán bộ hiệu quả hơn. Điều quan trọng nhất là ở bất kỳ cương vị nào, mỗi cán bộ đều phải nhanh chóng thích ứng, chủ động, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, nếu còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, lựa chọn vị trí thuận lợi, ngại khó, ngại va chạm, né tránh trách nhiệm thì trước hết là chưa làm tròn trách nhiệm trước tổ chức và nhân dân. Mỗi cán bộ phải luôn đặt lợi ích chung của thành phố lên trên hết", ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho hay tổ chức đánh giá cán bộ không chỉ qua chức vụ đã đảm nhiệm mà quan trọng hơn là thông qua ý thức trách nhiệm đối với sự phân công của tổ chức và kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

Tại các phiên họp ngày 19 và 25.6, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, cho chủ trương đối với 28 trường hợp. Hôm nay, Thành ủy công bố quyết định đối với 17 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện quy trình theo quy định và sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

"Mỗi quyết định được trao hôm nay đều là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, nhiều chiều trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển của thành phố. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn đối với các đồng chí", ông Quang khẳng định.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, cùng cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.